Berizzo: "En el segundo tiempo tuvimos 10 hombres y pasamos por encima a Perú" | Fuente: AFP

Este viernes Perú venció a Paraguay por el pase a la semifinal de la Copa América 2021 y, tras el encuentro, Eduardo Berizzo, entrenador del cuadro guaraní, se refirió al desarrollo del partido en el que tuvo que jugar con un hombre menos desde el segundo tiempo.

"Si de algo puedo sentirme orgulloso es de la fuerza que tuvo el plantel. Los penales no premian el esfuerzo que hicieron los jugadores. Me quedó con lo positivo, jugamos un buen primer tiempo, y supimos jugar con un hombre menos. En el segundo tiempo estuvimos con 10 hombres y le pasamos por encima al rival. No tuvimos desgaste físico", indicó Berizzo en conferencia de prensa.

Como se recuerda, Perú vencía por 2-1 a Paraguay hasta el entretiempo y, en el segundo tiempo, los guaraníes pudieron empatarlo en el inicio. Para que luego la 'blanquirroja' anotara el tercero y Paraguay lo pueda empatar en el minuto 89.

"Si metíamos la última de Julio Enciso hubiésemos premiado. Decirle a mis jugadores que me siento orgulloso y seguiremos haciéndonos fuertes", sostuvo Berizzo.

En tanto a la Selección Peruana, precisó: "Es un gran equipo. Lo presionamos bien, no los dejamos jugar". Por último, se refirió a la tanda de penales: "El fútbol cae para el lado que quiera en esa instancia. A veces los golpes también te enseñan, yo hubiese querido pasar pero los penales no quisieron. Quiero felicitar a todos mis jugadores".

