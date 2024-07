¿Último tango? Lionel Scaloni deja en suspenso el futuro de Ángel Di María en la Selección Argentina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ángel Di María adelantó cuándo sería su despedida de la Selección de Argentina, sin embargo, Lionel Scaloni aún quiere tenerlo en sus filas.

En conferencia de prensa, tras la victoria de la Albiceleste sobre Canadá, por las semifinales de la Copa América 2024, el técnico argentino indicó que el 'Fideo' es una pieza importante en el equipo y que es partidario de que siga jugando.

"Saben cómo pienso. Soy partidario de esperar y que siga jugando, no retirarlo antes de la selección. Es que si no, ya empiezan las lágrimas, él se pone melancólico, la familia, él, los hinchas. Y no, hay que dejarlo jugar y después ya veremos si lo convencemos o no lo convencemos, pero mientras tanto tiene que estar acá y disfrutar del momento", dijo el estratega argentino.

Después, se refirió a la situación de Lionel Messi y afirmó, también, que puede jugar hasta cuando él desee.

"No seremos nosotros los que le cerremos la puerta (a Messi). Que siga lo que quiera y, cuando se retire, si quiere que siga con nosotros o si estoy en otro lado me lo llevo si quiere", agregó.



¿Qué ha conseguido Di María con la selección Argentina?

Angel Di María ha conseguido varios palmareses con la 'albiceleste'. Fue campeón olímpico en 2008, campeón de América en 2021, campeón del mundo en 2022 y camoeón de la finalísima en el mismo año.

Ahora, se prepara para la final de la Copa América, donde espera repetir el plato del 2021 y hacer respetar el título de campeón.