Las cábalas de Argentina: del detalle mundialista de 'Dibu' Martínez al saludo de Lionel Messi

Las cábalas en el deporte son habituales. Y por esto no sorprende que hasta los futbolistas de élite no duden en tener rituales y supersticiones, desde los más humorísticos hasta los más extraños. Este caso no la excepción en la final de la Copa América 2024.

Olé de Argentina realizó una serie de cábalas que se encuentran presentes en la Albiceleste, que tiene una buena racha de triunfos y de títulos desde la Copa América 2021 en Brasil.

"Entre las más visibles, el ingreso al equipo a la cancha a realizar el calentamiento previo tuvo una rutina que no falló en todo el Mundial. Siempre, pero siempre, Argentina dejó que su rival saliera primero y que también lo hicieran los árbitros", señaló el medio argentino.

Juego de cartas y mismo equipo

Asimismo, se señaló que desde la Copa América de Brasil se vienen respetando los mismo equipos. El más importante es la que componen Lionel Messi y sus amigos Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

Hay que destacar que este juego está prohíbido un día antes de los partido, lo cual sirve a modo de enfocarse de lleno en la albiceleste.

El banderín y el saludo de Messi

El otro ritual consiste que tras el sorteo de capitanes, Lionel Messi vaya directo a dejar el banderín de la selección rival a Marcelo D'Andrea, el histórico Dady de la albiceleste.

Asimismo, Messi debe abrazar a cada uno de sus compañeros y lo más importante es que Rodrigo De Paul sea el último en esta secuencia, que sorprendentemete queda afuera Emiliano 'Dibu' Martínez. "El arquero, amado por el Leo, era el único al que no debía saludar", apuntó Olé.