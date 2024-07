Ricardo Gareca hizo una autocrítica tras su llegada a Chile: "Somos los máximos responsables"

Ricardo Gareca lamentó la eliminación de la Selección de Chile a su llegada a Santiago después que 'La Roja' quedara eliminada de la Copa América 2024 al sumar solo dos puntos en la cita continental.

"Lógicamente que no fue lo que fuimos a buscar. Fuimos a buscar la clasificación, (estoy) apenado lógicamente porque teníamos mejores expectativas”, declaró en el aeropuerto.

“Tenía mejores expectativas futbolísticamente. En la convivencia fue muy buena, necesito destacarlo. Solo palabras de agradecimiento. En lo futbolístico, entramos a un detalle más importante que es la selección nacional, el rendimiento en la cual vamos a analizarlo más profundamente”, agregó.

El 'Tigre' Gareca, además, se dio tiempo para hacer un mea culpa sobre la campaña chilena. “Somos los máximos responsables. Somos los que mostramos una idea de juego, confeccionamos el equipo y los cambios, entonces tenemos una gran autocrítica en ese aspecto”, apuntó.

Gareca apunta a Wilmar Roldán

Gareca sostuvo que el árbitro colombiano se apresuró al expulsar al chileno Rodrigo Echeverría en el empate de Chile contra Canadá.

“Me pareció apresurada la toma de decisiones en un partido que se jugaba tanto”, sostuvo. Sobre la roja, expresó que “me pareció una carrera en velocidad de dos jugadores era muy factible el choque, pero se tiene que juzgar la intención, no me pareció la mejor decisión en ese aspecto por todo lo que se jugaba, por el tiempo que transcurría el partido. No hubo una agresión que uno pueda interpretar y en ese sentido me pareció apresurado”, comentó.

Y sobre la sequía goleadora de Chile, el exentrenador de Perú sostuvo: "eso no nos conforma, lógicamente necesitamos hacer goles, se necesitan para ganar, pero en general las actuaciones individuales de algunos muchachos fueron importantes, otros que tendrán que mejorar por supuesto, pero en general estamos conformes más que nada con el comportamiento”, finalizó.