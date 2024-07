"Profe, convoque a otro": Gareca se opuso a que juegue en Al Hilal y esta fue la respuesta de André Carrillo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

André Carrillo se encuentra en el centro de la noticia tras su actuación con la Selección Peruana en la Copa América 2024. A sus 33 años, su rendimiento no fue de los mejores en el certamen que se desarrolla Estados Unidos y por lo cual no faltaron las criticas de la afición nacional.

La 'Culebra' indicó en los últimos días que si no está en competencia no tendrá problemas en salir de fiesta, después que fue captado en una discoteca en Lima con Christian Cueva tras la eliminación de Perú en la Copa América 2024.

Ahora, Carrillo vuelve a llamar la atención con unas declaraciones en el programa de Jefferson Farfán, ‘Enfocados’. Entre otros temas, reveló que tras el Mundial de Rusia 2018, su decisión de jugar en Al Hilal de Arabia Saudita causó la molestia de Ricardo Gareca.

Gareca llamó a Carrillo y le lanzó una dura advertencia respecto a su futuro en la Selección Peruana. “Ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo”, indicó el 'Tigre'.

Respuesta de André Carrillo

Gareca prefería en ese entonces que la 'Culebra' siga en Benfica o fiche por otro club de Europa. Pero el futbolista ya había tomado la decisión de jugar por Al Hilal.

“Ya profe convoque a otro”, comentó entre risas Carrillo, que agregó entre broma y broma que Gareca tendría que buscar "su extremo" en Sport Huancayo o en otros clubes del fútbol peruano.

La decisión de Carrillo de jugar en la liga saudí fue difícil de tomar, aunque reveló que en su momento Jefferson Farfán le aconsejó que no lo piense dos veces, ya que era oferta tan interesante que ni en Europa lo iba a conseguir.

El ahora jugador de Al-Qadisiyah indicó también que Christian Cueva recibió una oferta de un club saudí en pleno Mundial de Rusia. "Al 'Cholo' le llegó una oferta de Arabia Saudita de cinco años. Cueva me dijo me llegó una oferta. Le dije que se vaya y él me dijo que el profe (Gareca) y ahora mira como el 'Cholo' está", culminó.