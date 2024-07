Martín Liberman y su critica más fuerte contra Perú: "Pocas veces vi un equipo tan malo como este"

La Selección Peruana decepcionó en su prueba de fuego en la Copa América 2024, certamen del que fue eliminado después de perder por 2-0 contra Argentina, que reservó a Lionel Messi y varios de sus habituales titulares de cara a los cuartos de final de la competición.

Desde Argentina, el conocido periodista Martín Liberman no dudó en criticar el rendimiento de Perú, que plasmó un bajo rendimiento en la Copa América 2024 en medio de la esperanza de recuperar la moral, ya que en las Eliminatorias Sudamericanas se sitúa en el último lugar.

"Un Perú abúlico, sin ganas, sin deseo. Lo peleó desde el coraje, a mí me gustó eso de Perú, no se dejó llevar por delante por los nombres propios de Argentina, en eso sí mostró actitud, pero no alcance. Pocas veces vi un equipo peruano tan malo como este. Sinceramente lo digo, yo que soy un amante del fútbol peruano, de su selección", dijo en su canal de YouTube Liberman Martín.

"No hay recambio en Perú"

Liberman hizo hincapié que es admirador del fútbol peruano, pero no puede ocultar su desazón por el rendimiento de la Selección Peruana, que desde este año es dirigido por el uruguayo Jorge Fossati.

"No puedo creer que se haya transformado en esto Perú. No hay recambio, los que jugaron no están a la altura, los centrales hicieron las cosas que podían, pero cuando Lautaro Martínez se lo propuso hizo con Alexander Callens y Carlos Zambrano lo que quiso. Los peleó, les ganó y bueno, la verdad que esperaba mucho más de Perú porque tenía chance de clasificarse", agregó.

Finalmente, indicó que Perú solo inquietó la portería de Emiliano 'Dibu' Martínez en una sola ocasión.

"En cambio, Argentina era transitar, pasarlo sin mayor momentos de dificultad. Arranca el segundo tiempo y hay una soberbia definición de Lautaro Martínez y ahí se acabó todo. Lo único que hizo Perú en todo el partido es un remate de Marcos López que Dibu Martínez sacó arriba sobre su mano derecha. Eso fue todo, después intentó pelearlo cara a cara, aproximarse de guapo porque Perú nunca estuvo en partido", culminó.

