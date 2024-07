Marcelo Bielsa lamentó pelea entre futbolistas e hinchas tras el Colombia vs Uruguay por Copa América

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó que la pelea en la que estuvieron involucrados algunos de sus jugadores fueron "verdaderamente lamentables". En conferencia de prensa, aseguró que no vio los incidentes en la grada, ya que se dirigió a los vestuarios cuando terminó la trifulca entre jugadores en el centro del campo.



"Cuando vi que eso se había resuelto, me fui a los vestuarios", dijo Bielsa, quien también explicó que pensó que los jugadores que se dirigían a la grada "estaban agradeciendo al público uruguayo el apoyo". "Pero luego supe que hubo otro tipo de dificultades lamentables, verdaderamente", complementó el entrenador.



Sobre el partido, dijo que hubiese "preferido que no se produjera la expulsión del jugador colombiano" Daniel Muñoz, quien recibió una doble amonestación antes del descanso.



"Lo que sucedió en el segundo tiempo a partir de la forma en la que tuvo que jugar Colombia para sostener el hombre de menos, para nosotros fue una dificultad superior que la que tuvimos que enfrentar cuando eran once", aseguró.



"En el segundo tiempo, con un hombre más, el partido se desnaturalizó porque fue un partido con infinidad de interrupciones. Más allá de que todo sucede dentro de las reglas, es imposible mantener un ritmo que haga que el equipo pueda desarrollar su juego", añadió.

José María Giménez explica altercado

Luego del partido, José María Giménez explicó lo sucedido con los hinchas colombianos. Según indicó, tuvieron que ingresar a la tribuna para defender a sus seres queridos.

"Tuvimos que meternos a la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, con un bebé chiquito recién nacido. Un desastre todo. No había ni un solo policía, cayeron a la media hora. Un desastre todo y nosotros ahí dando la cara por los nuestros", indicó en un inicio.

"Nuestras familias están sufriendo por culpa de los que se toman todos los traguitos de alcohol que no se saben tomar, que se comportan como unos niños que no tienen noción. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder, porque esto es un desastre", añadió.

🗣️ "NUESTRA FAMILIA CORRIÓ PELIGRO"



