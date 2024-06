“Perú no se amilanó”: hinchas destacan desempeño de la Selección en su debut en la Copa América 2024

Copa América 2024 “Perú no se amilanó”: hinchas destacan desempeño de la Selección en su debut en la Copa América

Hinchas de la Selección comentaron el partido ante Chile. | Fuente: RPP

Un punto para comenzar a soñar. Hinchas peruanos destacaron el correcto desempeño de la ‘Bicolor’ en su debut en la Copa América 2024, en el que se consiguió un empate sin goles ante Chile.

A través de RPP, varios aficionados coincidieron en que lo dirigidos por Jorge Fossati hicieron un buen papel en el partido de anoche y se mostraron confiados en conseguir un triunfo ante Canadá el próximo martes.

“Creo que el proceso que está haciendo Fossati es el mejor, porque los partidos de práctica no son solamente para ganar. El partido de práctica es para evaluar el grupo. Se evalúa el grupo y de ahí se arma el equipo”, dijo Ricardo desde Cutervo.

“Comparto lo que ha dicho (Carlos) Zambrano, no sé por qué los peruanos somos tan cancerberos contra nosotros mismos. No evaluamos bien y estamos haciendo cuestionamientos. El empate me parece bien, ahora sí me gustaría verlos al ‘Tunche’ Rivera”, agregó.

La señora Isabel, por su lado, resaltó que Jorge Fossati está haciendo “algo bueno”, aunque pidió que se le dé oportunidades a los más jóvenes.

“No estoy en contra de ningún jugador lesionado, pero a veces se le quita la oportunidad a un joven por llevar a nuestro jugador (Christian) Cueva, que tuvo su oportunidad. Creo que llevando a otro jugador se le pude subir la autoestima a los nuevos valores”, sostuvo.



“Bien jugado, Perú”

Nuestro oyente Darwin se mostró “conforme” con el empate, aunque consideró que, con un planteo más ofensivo, tal vez se pudo conseguir un triunfo ante la ‘Roja’.

“Fue un partido reñido, nosotros no venimos de un buen momento futbolístico, pero bien jugado. Perú no se amilanó. Chile venía con otra perspectiva, pero se pudo manejar el partido”, comentó.

Más optimista fue el señor Óscar, del Cercado de Lima, quien consideró que Perú jugó “bonito” y firmó el triunfo ante Canadá, “con goles de (Paolo) Guerrero y (Gianluca) Lapadula”.