Lionel Messi y Luis Suárez participaron en un desafío de pádel antes de la Copa América 2024

El argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, compañeros en el Inter Miami, participaron en un partido de pádel, previo al debut de la Selección de Argentina en la Copa América 2024.

El video se hizo viral tras ser compartido por los periodistas uruguayos Rafael Cotelo e Iñaki Chiqui Abadie: "Antes de la Copa (América), ya salieron campeones. Muy pronto subiremos todo a YouTube”, indicaron.

A través de las imágenes, se puede observar a Lionel Messi en el vestuario del Inter Miami hablándole a la cámara: "Cagón, no te presentaste. Perdiste la apuesta (...) El lunes tenías que jugar y no viniste". En otro momento, se ve al jugador argentino algo contrariado por el resultado del partido, mientras Luis Suárez no acierta en el juego en parejas. Finalmente, los dos futbolistas celebran abrazados.

Hace unos días, Lionel Messi tuvo una charla distendida en el canal de YouTube Dispuestos a Todo, de su sobrino, Tomás Messi, donde reveló que, aparte del fútbol, el deporte que le gusta más es el pádel.

"En el pádel, no soy bueno. Me gusta jugarlo, pero intento pasarla, las corro todas y soy normalito. El tenis me gusta, pero no sé jugarlo. Con Antonela, fuimos a un par de clases y después no fuimos más", admitió.

Este jueves 20 de junio inicia en Atlanta la Copa América 2024 con el partido entre Argentina, que tiene a su principal estrella - Lionel Messi-, y Canadá, que se estrena en este torneo en el Estadio Mercedes Benz de la capital del Estado de Georgia. El encuentro forma parte de la fecha 1 del Grupo A.

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Canadá

¿Cuál es el fixture y sedes de los partidos de Perú en la Copa América 2024?

Viernes 21 de junio

→ Perú vs. Chile - 7:00 p.m. | TV: D Sports y América TV

AT&T Stadium (Arlington, TX)

Martes 25 de junio

→ Perú vs. Canadá - 5:00 p.m. | TV: D Sports y América TV

Children's Mercy Park (Kansas City, KS)

Sábado 29 de junio

→ Argentina vs. Perú - 7:00 p.m. | TV: D Sports y América TV

Hard Rock Stadium (Miami, FL)

¿CÓMO VES ESTA DUPLA? Leo Messi y Lucho Suárez, juntos jugando al PÁDEL 🇦🇷🇺🇾. ¡Atención al festejo en el final!



📹 YT/Rafa Cotelopic.twitter.com/sTTWTXvKc8 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2024