¿A qué hora juega Argentina vs. Canadá por la fecha 1 de la Copa América 2024?

Van con todo. Argentina juega contra Canadá en lo que será un gran cotejo en el marco de la inauguración de la Copa América 2024 (fecha 1 del Grupo A).

La Selección de Argentina es la gran favorita para llevarse la presente de la Copa América. Y es que la albiceleste es la vigente campeona no solo del torneo, sino también del último Mundial que se jugó en Qatar. Sin embargo, en Canadá se tienen fe de dar un golpe sobre la mesa del elenco sudamericano.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Canadá en vivo por la Copa América 2024?

El partido de la tienda de Argentina frente a los canadienses está programado para el jueves 20 de junio en el Mercedez-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El recinto tiene una capacidad para 71,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Argentina vs Canadá en vivo por la Copa América 2024 en Sudamérica?

En Perú, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 7:00 p.m.

En Colombia, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 9:00 p.m.

¿A qué hora juegan Argentina vs Canadá en vivo por la Copa América 2024 en México y Estados Unidos?

En México, el partido Argentina vs Canadá comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Florida), el partido Argentina vs Canadá comienza a las 8:00 p.m.

En Estados Unidos (Texas), el partido Argentina vs Canadá comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Ángeles), el partido Argentina vs Canadá comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Argentina vs Canadá en vivo y en directo?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú por D Sports, DGO y América Televisión. En Argentina, el partido va por Telefe, D Sports, DGO, TyC Sports, TyC Sports Play y TV Pública.

Argentina vs. Canadá: alineaciones posibles

Canadá: Maxime Crépau; Kamal Miller, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio, Tajon Buvhanan, Liam Milla; Jonathan David y Cyle Larin.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.

