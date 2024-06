Ronaldinho despotrica contra la Selección de Brasil a poco de su debut en la Copa América: "No veré ningún partido"

Brasil se alista para disputar la Copa América 2024 y, en el debut, se enfrentará a la Selección de Costa Rica. Sin embargo, para este y los demás encuentros, tendrá a un hincha menos. Ronaldinho, una de sus máximas figuras en los últimos años, reveló que no verá ningún encuentro de la 'Canarinha' durante el certamen continental.

En una entrevista para el canal de YouTube Cartoloucos, 'Dinho' dio a conocer su descontento con la selección que dirige Dorival Junior y sostuvo que al equipo le hace falta "determinación y alegría".

"No voy a ver ningún partido, les falta todo, determinación, alegría. Si no juegas bien, no veré ninguno de tus juegos", aseguró.

Lejos de alguna muestra de simpatía, Ronaldinho aseguró que "abandonará" a la 'Verdeamarelha' durante el campeonato. "Las cosas no van bien, hay falta de determinación, falta de entrega, perdiendo todo", aseveró.

Incluso, R10 dijo que "no verá ningún encuentro" del certamen continental, descartando algún tipo de apoyo a otra selección.

"Nuestra actuación es una de las peores"

Este sábado, mediante su cuenta de Instagram, Ronaldinho reafirmó las palabras que dijo durante la entrevista al citado canal de YouTube.

"Eso es todo amigos, ya he tenido suficiente. Este es un momento triste para los que aman el fútbol brasileño. Se está volviendo difícil encontrar el espíritu para ver los partidos", indicó.

En esa línea, el exfutbolista del Barcelona afirmó que el actual equipo "es uno de los peores de los últimos años", sin "líderes respetables" y solo con "jugadores promedio para la mayoría".

"He estado siguiendo el fútbol desde que era un niño, mucho antes de pensar en convertirme en jugador, y nunca he visto una situación tan mala como esta. Falta de amor por la camiseta, falta de agallas y lo más importante de todos: el fútbol", refirió.

Para el ganador del Balón de Oro, las últimas actuaciones de la pentacampeona del mundo "han sido una de las peores cosas que he visto nunca".

"Declaro mi abandono. No veré ningún partido de la Copa América, ni celebraré ninguna victoria", comentó.