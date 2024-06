A lo Cristiano y Messi: Endrick anotó golazo del triunfo de Brasil ante México y lo festejó a lo grande [VIDEO]

Brasil se mostró imponente al abrir una ventaja de 0-2, pero México asustó al igualar 2-2 el partido de preparación para la Copa América sin saber que Endrick aparecería en el minuto 96 para sellar el triunfo por 2-3 en Texas. La joven estrella, que la próxima temporada, jugará en el Real Madrid, volvió a deslumbrar con su olfato de gol.



Andreas Pereira y Gabriel Martinelli parecieron encarrilar con sus goles en los minutos 5 y 54 una noche tranquila para Dorival Júnior.



Pero el colombiano Julián Quiñones en el minuto 73 y Guillermo Martínez en el 92 aparecieron como los verdugos de un Brasil que busca recuperar el semblante futbolístico que ha perdido en las eliminatorias sudamericanas del Mundial.



Pero nadie contaba con la astucia del joven Endrick, quien en el minuto 96 apareció para certificar el triunfo con un cabezazo a pase de Vinicius Junior, su nuevo socio en la verdeamarela, y su próximo en España.



El exjugador de Palmeiras mostró su camiseta en el festejo, tal cual como en una oportunidad lo hicieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Así fue el gol de Endrick en el Brasil vs México. | Fuente: Globo TV

La palabra de Endrick

Tras el partido, Endrick destacó la importancia de sus compañeros para esta victoria. "Realmente doy gracias a Dios, no soy sólo yo quien juega en este equipo. Este trofeo no es sólo mío, es de todo el equipo. No gané solo, fue gracias al equipo", señaló.

"Dicen que soy demasiado pequeño para ser el número 9, pero no es una cuestión de ser pequeño, es la posición", explicó.

La Confederación Brasileña de Fútbol destacó su tanto de cabeza. "Su pequeña estatura respecto a los defensas no supuso ninguna diferencia para el joven de 1,71m, que marcó el gol gracias a su buena colocación dentro del área", apuntó.

Brasil jugará el miércoles 12 de junio ante Estados Unidos en amistoso internacional previo a su participación en la Copa América.

Endrick celebró a lo Cristiano y Messi. | Fuente: Globoesporte

Vinicius Junior y Endrick celebra ante México. | Fuente: EFE