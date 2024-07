Venezuela y su historia en la Copa América: de sumar cero puntos a lograr puntaje perfecto y ser protagonista

Venezuela era conocida —durante los años ochenta y noventa— como la Cenicienta de Sudamérica. Razones sobraban. Entre la Copa América 1975 y la Copa América 2001, hizo cero puntos en siete de once torneos continentales. Es más, su primera victoria en el certamen —desde que adoptó el nombre de Copa América— ocurrió en la edición 2007, cuando derrotó a Perú por 2-0.

Desde esa fecha, la Vinotinto ha dado pasos enormes en el fútbol y hoy en día es una de las protagonistas de la Copa América 2024, logrando —por primera vez en su historia— un puntaje perfecto en su grupo. ¿Cómo se dio la evolución? ¿Podrás mejorar su mejor participación en el torneo?

Venezuela y sus inicios en la Copa América

La Vinotinto no se ha caracterizado por ser un país futbolero. En los años setenta, ochenta y parte de los noventa, los seleccionados de otros países veían como una catástrofe no ganarle a Venezuela. Por ello, no sorprende los resultados en Copa América.

En la primera edición, donde Perú se consagró campeón, el seleccionado sudamericano cayó 4-0 ante Brasil y 5-1 ante Argentina. Esta fue la primera —de muchas veces— que iba a sumar cero unidades.

En las dos siguientes ediciones, la Vinotinto pudo sumar puntos. En 1979 obtuvo dos unidades, gracias a sus empates con Colombia (0-0) y Chile (1-1). Y en 1983 logró un punto, gracia a su empate 0-0 con Chile.

Pero, lo peor vino después. En 1987 hizo cero puntos. En el 1989 sumó un punto. En 1991 hizo cero puntos. En 1993 logró una unidad. Y, desde la Copa América 1995 hasta la Copa América 2001, no sumó una sola unidad, récord negativo para una selección sudamericana.

Venezuela y el despertar de su selección

En el nuevo siglo, Venezuela empezó a obtener resultados positivos. En la Copa América 2004 sumó un solo punto, pero fue el inicio de una etapa que no tiene cuándo acabar.

En la Copa América 2007 obtuvo cinco puntos, gracias a sus empates con Brasil (0-0) y Paraguay (3-3) y su victoria sobre Perú (2-0). De esta manera, clasificó por primera vez a los cuartos de final de la Copa América.

En el siguiente certamen, mejoró su performance y llegó hasta las semifinales, tras superar 2-1 a Chile, donde perdió con Paraguay en tanda de penales.

En el 2015 no pudo superar la fase de grupos, pero en la Copa América Centenario volvió a llegar hasta los cuartos de final, donde perdió 4-1 con Argentina. En la Copa América 2019 también clasificó a cuartos de final, pero volvió a cruzarse con Argentina, perdiendo nuevamente, ahora por 2-0.

Ya en la última edición, jugado en el 2021, empató con Colombia (0-0) y Ecuador (2-2), quedando eliminado en la fase de grupos.

Ahora, jugará los cuartos de final ante Canadá y tiene una chance única de volver a jugar una semifinal de Copa América. ¿Podrá llegar a disputar una final?

Las campañas de Venezuela en la Copa América

Torneo Posición de Venezuela Copa América 1975 Fase de grupos Copa América 1979 Fase de grupos Copa América 1983 Fase de grupos Copa América 1987 Fase de grupos Copa América 1989 Fase de grupos Copa América 1991 Fase de grupos Copa América 1993 Fase de grupos Copa América 1995 Fase de grupos Copa América 1997 Fase de grupos Copa América 1999 Fase de grupos Copa América 2001 Fase de grupos Copa América 2004 Fase de grupos Copa América 2007 Cuartos de final Copa América 2011 Cuarto Lugar Copa América 2015 Fase de grupos Copa América 2016 Cuartos de final Copa América 2019 Cuartos de final Copa América 2021 Fase de grupos