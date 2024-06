¿Un equipo en reestructuración? Así ven en Chile al Perú de Jorge Fossati previo al partido por Copa América

Se viene un duelo vital de cara a lo que es la Copa América 2024. Y es que este viernes Perú choca contra Chile en la ciudad de Arlington, Texas, en el marco de la fecha 1 del Grupo A.

La Selección Peruana de Jorge Fossati continúa con sus entrenamientos y tiene todo casi listo para lo que será su presentación ante Chile en el AT&T Stadium, un recinto para más de 80,000 espectadores. En la blanquirroja toman este cotejo con la seriedad del caso, ya que será el primero oficial de Fossati en la blanquirroja, luego de sus cuatro amistosos entre marzo y junio.

Por lo mismo es que RPP conversó con Alejandro Cisternas, periodista de El Mercurio de Chile, quien calentó lo que será el duelo entre Perú y la 'Roja'. ¿Cómo es que ven al cuadro nacional y, además, la comentada convocatoria de Christian Cueva al 'equipo de todos'?

Perú vs. Chile, el 'Clásico del Pacífico' por la Copa América 2024

"El equipo de Fossati es visto como un equipo que está en un proceso similar al de Chile en el sentido de que está en reestructuración y con una nueva mano técnica. Es difícil hacer un pronóstico de cuánta fortaleza tiene porque ha jugado solo amistosos. No me atrevería a decir que es una rival al que obligatoriamente hay que ganar", remarcó.

Asimismo, dio cuenta de cómo es que debe tomar el conjunto de Ricardo Gareca el enfrentamiento con la blanquirroja, uno que podría marcar el destino de ambos rumbo a los cuartos de final.

"Chile no tiene que analizar el partido en base al rival, sino enfocarlo en el equipo que quiere consolidar. Ricardo Gareca solo tiene tres amistosos y no se puede decir que es un equipo hecho. Está en un periodo de pruebas. Tampoco hay que dejar los resultados en un segundo plano. Si bien es más importante la preparación rumbo a la Eliminatoria, no significa eso que se van a botar los partidos, más ante un rival como la Selección Peruana y está el antecedente del 3-0 de la Copa América de 2019. Estos partidos hay que tomarlos en serio y no hay un favorito. Es un duelo de máxima rivalidad", remarcó.

Más adelante, Cisternas comentó lo que fue la convocatoria de Christian Cueva a Perú. El popular 'Aladino', como se conoce, no juega desde la temporada pasada y actualmente no tiene equipo.

"Guardando las proporciones, aquí está el caso de Claudio Bravo. Él tampoco juega desde noviembre del año pasado un partido por club, aunque ha seguido entrenando en el Betis. Terminó la temporada siendo suplente, pero lo convocó Gareca a los amistosos de marzo y también al de junio. Podría ser un caso similar porque son casos experimentados que tienen calidad y los entrenadores los conocen. Ahí entiendo que se daría una razón para que Fossati lo convoque, al igual como Gareca llamó a Bravo", sostuvo.

¿Y cómo ven a los nuevos jugadores de Chile ante Perú?

Por último, se le preguntó sobre el proceso del recambio generacional en la Selección de Chile, uno que ha ido creciendo poco a poco en los últimos años.

Me parece que es un proceso que se ha dado quizás lento de lo esperado, pero han surgido nombres que hacen alentar el optimismo en la Selección de Chile, encarnado en Darío Osorio. Tuvo una temporada en Dinamarca, en el Midtjylland, más que positiva (...) Gareca no convocó a Vidal y Medel, pero no ha borrado a todos los de la 'Generación Dorada': tiene a Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas. Es un proceso que se lleva paulatinamente. No es un corte de raíz. La consolidación de los jóvenes depende de ellos y sus rendimientos. No es poner jugadores por el hecho de poner jóvenes", finalizó.

