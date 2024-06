Tabla de Posiciones de la Eurocopa 2024 en vivo

Alemania es el anfitrión de la Eurocopa 2024, la decimoséptima edición del torneo de selecciones más importante de Europa y que contará con la reunión de estrellas del ‘Viejo Continente’ que se enfrentarán por conquistar un torneo que tiene como vigente campeón a Italia. El torneo está dividido en diferentes grupos y a continuación te traemos los detalles de la tabla de posiciones en vivo.

La Eurocopa 2024 mantendrá el formato de la edición anterior (Europa 2020), con 24 selecciones clasificadas que están divididas en seis grupos y en las que los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final, junto con los cuatro mejores terceros de cada serie. En adelante, se sostendrán las rondas eliminatorias hasta configurarse el partido final.

En caso de empate en la fase de grupos, el criterio de desempate que aplicará UEFA es el de mayor número de puntos obtenidos, luego la mayor diferencia de goles y después el mayor número de goles marcados.

→ Haz click AQUÍ y arma las probabilidades de clasificación de tu equipo favorito en la Calculadora Eurocopa 2024 de RPP

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Viernes 14 de junio

Alemania vs. Escocia - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo A | Munich Football Arena (Múnich)

Sábado 15 de junio

Hungría vs. Suiza - 08:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo A | Cologne Stadium (Colonia)

España vs. Croacia - 11:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo B | Olympiastadion Berlin (Berlín)

Italia vs. Albania - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo B | BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Domingo 16 de junio

Polonia vs. Países Bajos - 08:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo D | Volksparkstadion Hamburg (Hamburgo)

Eslovenia vs. Dinamarca - 11:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo C | Stuttgart Arena (Stuttgart)

Serbia vs. Inglaterra - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo C | Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

Lunes 17 de junio

Rumania vs. Ucrania - 08:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo E | Munich Football Arena (Múnich)

Bélgica vs. Eslovaquia - 11:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo E | Frankfurt Arena (Fráncfort)

Austria vs. Francia - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo D | Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Martes 18 de junio

Turquía vs. Georgia - 11:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo F | BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Portugal vs. República Checa - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo F | Leipzig Stadium (Leipzig)

¿Cuál es la programación de la fecha 2 de la fase de grupos de la Eurocopa 2024?

Miércoles 19 de junio

Croacia vs. Albania - 08:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo B | Volksparkstadion Hamburg (Hamburgo)

Alemania vs. Hungría - 11:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo A | Stuttgart Arena (Stuttgart)

Escocia vs. Suiza - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo A | Cologne Stadium (Colonia)

Jueves 20 de junio

Eslovenia vs. Serbia - 08:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo C | Munich Football Arena (Múnich)

Dinamarca vs. Inglaterra - 11:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo C | Frankfurt Arena (Fráncfort)

España vs. Italia - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo B | Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

Viernes 21 de junio

Eslovaquia vs. Ucrania - 08:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo E | Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Polonia vs. Austria - 11:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo D | Olympiastadion Berlin (Berlín)

Países Bajos vs. Francia - 2:00.p.m. | TV: ESPN

Grupo D | Leipzig Stadium (Leipzig)

Sábado 22 de junio

Georgia vs. República Checa - 08:00.a.m. | TV: ESPN

Grupo F | Volksparkstadion Hamburg (Hamburgo)

Turquía vs. Portugal - 11:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo F | BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Bélgica vs. Rumania - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo E | Cologne Stadium (Colonia)

¿Cuál es la programación de la fecha 3 de la fase de grupos de la Eurocopa 2024?

Domingo 23 de junio

Suiza vs. Alemania - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo A | Frankfurt Arena (Fráncfort)

Escocia vs. Hungría - 2:00 p.m. | TV: STAR Plus

Grupo A | Stuttgart Arena (Stuttgart)

Lunes 24 de junio

Albania vs. España - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo B | Düsseldorf Arena (Düsseldorf)

Croacia vs. Italia - 2:00 p.m. | TV: STAR Plus

Grupo B | Leipzig Stadium (Leipzig)

Martes 25 de junio

Países Bajos vs. Austria - 11:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo D | Olympiastadion Berlin (Berlín)

Francia vs. Polonia - 11:00 a.m. | TV: STAR Plus

Grupo D | BVB Stadion Dortmund (Dortmund)

Inglaterra vs. Eslovenia - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo C | Cologne Stadium (Colonia)

Dinamarca vs. Serbia - 2:00 p.m. | TV: STAR Plus

Grupo C | Munich Football Arena (Múnich)

Miércoles 26 de junio

Eslovaquia vs. Rumania - 11:00 a.m. | TV: ESPN

Grupo E | Frankfurt Arena (Fráncfort)

Ucrania vs. Bélgica - 11:00 a.m. | TV: Disney Plus

Grupo E | Stuttgart Arena (Stuttgart)

Georgia vs. Portugal - 2:00 p.m. | TV: ESPN

Grupo F | Arena AufSchalke (Gelsenkirchen)

República Checa vs. Turquía - 2:00 p.m. | TV: Disney Plus

Grupo F | Volksparkstadion Hamburg (Hamburgo)

Tabla de posiciones EN VIVO de la Eurocopa 2024 hoy

GRUPO A PJ PG PE PP DG PUNTOS ALEMANIA











ESCOCIA











HUNGRÍA











SUIZA













GRUPO B PJ PG PE PP DG PUNTOS ESPAÑA











CROACIA











ITALIA











ALBANIA













GRUPO C PJ PG PE PP DG PUNTOS ESLOVENIA











DINAMARCA











SERBIA











INGLATERRA













GRUPO D PJ PG PE PP DG PUNTOS POLONIA











PAÍSES BAJOS











AUSTRIA











FRANCIA













GRUPO E PJ PG PE PP DG PUNTOS BÉLGICA











ESLOVAQUIA











RUMANIA











UCRANIA













GRUPO F PJ PG PE PP DG PUNTOS TURQUÍA











GEORGIA











PORTUGAL











REPÚBLICA CHECA













Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza

Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra

Grupo D: Polonia, Países Bajos, Austria, Francia

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Ucrania

Grupo F: Turquía, Georgia, Portugal, República Checa