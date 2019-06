Argentina y Qatar será transmitido por RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

Argentina vs Qatar se enfrentan esta tarde en el Arena do Gremio por la tercera fecha del grupo B de la Copa América. El equipo de Lionel Messi está obligado a ganar si no quiere regresar a casa en primera fase. Así que la única opción es una victoria. El partido empieza a las 2:00 de la tarde (hora en Perú/4:00 p.m. en Argentina)

¿En qué página web transmitirán el minuto a minuto del Argentina vs. Qatar EN VIVO? RPP Noticias te dará toda la información a través de su señal de radio, antes, durante y después del partido.

Argentina vs. Qatar EN DIRECTO: Alineaciones confirmadas:

Qatar: Saad Al Sheeb; Tarek Salman, Boualem Khoukhi, Bassam Al Rawi; Karim Bouduaf, Abdelaziz, Salem Al Hajri, Hassan Al Haydos, PEdro Migue Correira; Akram Afif y Almoez Ali. Seleccionador: Félix Sánchez.

Argentina: Franco Armani; Renzo Saravia, Juan Foyth, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez. Seleccionador: Lionel Scaloni.





Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).



Estadio: Arena do Grêmio, de Porto Alegre.