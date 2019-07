Dani Alves tuvo una buena actuación ante Argentina. | Fuente: EFE

Dani Alves negó rotundamente que haya cometido un penal contra Sergio Agüero previo al segundo gol de la Selección de Brasil ante su similar de Argentina por la semifinal de la Copa América 2019.

"Me pisó él. Segurísimo. Cuando él quiso desmarcarse, se dio vuelta y me pisó. Tendría que haber cobrado falta para nosotros", aseguró el defensa brasileño después del choque que se desarrolló en el Estadio Mineirao.

Al igual que Lionel Messi, Dani Alves criticó duramente el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano. "Estoy de acuerdo. Yo también me quejo del arbitraje. No me gusta hablar de los árbitros, pero me pareció que estaba más nervioso que nosotros. Cobraba todo. No estuvo bien para los dos lados", agregó.

Por último, el exjugador de París Saint Germain (PSG) destacó que la ‘canarinha’ tuvo que bregar en demasía para superar a la Selección de Argentina.

"Fue complicado enfrentar a la Argentina, tuvimos que hacer un esfuerzo bárbaro. Fue un premio al que más acertó. Los palos esta vez estuvieron a nuestro favor. El fútbol está muy equilibrado, los detalles marcan mucho y hoy estuvieron para nuestro lado", finalizó.