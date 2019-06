Gabriel Jesus de Brasil recibe la felicitación de sus compañeros tras anotar el gol de la victoria en la definición por penales. | Fuente: 2019 Getty Images | Fotógrafo: Koji Watanabe

El héroe de la noche. Gabriel Jesús fue el encargado de convertir el gol que hizo celebrar a toda Brasil. En medio de la celebración, el delantero del Manchester City se acordó del penal que falló ante Perú, en la fase de grupos de la Copa América. 2019.

"No pude hacer el gol de penal en el partido anterior. Salí triste, enfadado conmigo mismo, porque no lo tiré como hoy. La ansiedad me perjudicó (...). En el partido del otro día no miré para el portero y disparé. Esta vez, mirando al portero, con calma, con frialdad, vi que se estaba moviendo hacia la izquierda y puede disparar hacia el otro lado", explicó Gabriel Jesús tras clasificar a la semifinal de la Copa América 2019.

El portero Alisson Becker dijo este jueves, tras la victoria de Brasil por penales 4-3 contra Paraguay (0-0 en el tiempo reglamentado) que le dio el paso a semifinales de la Copa América-2019, que la Canarinha tiene que "seguir trabajando" para lograr su objetivo de ganar el torneo continental.

"Ahora tenemos que seguir trabajando. Este equipo se merece el resultado de hoy, fue un empate, pero fue un equipo que no quiso jugar solo al contraataque", dijo el guardameta del Liverpool inglés.

Allison, considerado uno de los mejores porteros del mundo, fue providencial al parar el primer penal de una tanda que terminó 4-3 a favor de Brasil en el Arena do Gremio, en Porto Alegre.

"El fútbol sudamericano es así, jugamos muy bien (...) Ahora tenemos más pasos por delante para que podamos conseguir nuestro objetivo principal que es ser campeones de la Copa América", agregó Allison.