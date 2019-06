Colombia retiraría candidatura a Copa América 2020. | Fuente: Bendito Fútbol

La decisión de Conmebol de no confirmar qué país acogerá la final de la Copa América 2020 parece que no cayó nada bien en Colombia, país que organizará el torneo junto a Argentina. El malestar ha sido tal que el Gobierno de dicho país analiza la posibilidad de renunciar a la sede e incluso que su selección no participe en la competición.

La información fue divulgada por el portal Doble Amarrilla, que revela algunos entretelones del caso que incluyen hasta el mismísimo presidente de Colombia Iván Duque. Según esta información, el mandatario habría amenazado con retirar la candidatura e, inclusive, no presentar equipo en el torneo si en los próximos 10 días Conmebol no le da a Colombia la sede de las instancias finales.

Este ultimátum fue notificado al presidente de Conmebol Alejandro Domínguez a través Federación Colombiana de Fútbol (FCF). "Si no hay definición rápida, vamos a retirar la candidatura y probablemente tampoco presentemos a la selección", habría sido el mensaje que llegó a las oficinas de Conmebol.

Iván Duque sostuvo hace algunas semanas una reunión con Mauricio Macri, acordando que la fase inicial se desarrolle entre Colombia y Argentina, pero que las instancias finales solo se jueguen en territorio cafetero.

No obstante, el titular de Conmebol declaró hace algunos días que recién tomará una decisión para las sedes finales de la Copa América 2020 en las próximas semanas. Las federaciones deportivas de ambos países todavía no se manifestaron de forma oficial.