La Copa América 2019 tiene como protagonista al VAR | Fuente: AFP

Para bien o para mal, el videoarbitraje (VAR) se ha convertido en el indiscutido protagonista de la Copa América 2019. Goles anulados, penales cobrados y hasta expulsiones han sido la constante en esta primera semana de competición en tierras brasileñas.

¿Le da justicia al fútbol o le quita el ritmo al juego? Ese es el debate que se ha formado entre los hinchas del fútbol. Para poner solo el caso de una selección, Venezuela evitó sufrir dos derrotas gracias a que el VAR advirtió acciones indebidas en los goles que le anotaron Perú y Brasil.

De no ser por el videoarbitraje, el equipo Vinotinto estaría eliminado del torneo. No obstante, en otros partidos el procedimiento para determinar una decisión final demoró entre dos y tres minutos, deteniendo el juego y quitándole dinamismo a los encuentros.

Hasta ahora, el VAR ha influido directamente en cinco encuentros, ya sea anulando goles, cobrando penales o en la expulsión de un jugador. Estos duelos fueron Brasil vs. Bolivia; Venezuela vs. Perú; Paraguay vs. Catar; Uruguay vs. Ecuador; Perú vs. Bolivia y Brasil vs. Venezuela.

Por ello, te preguntamos ti qué te parece la forma en cómo se está usando el VAR en la Copa América 2019.