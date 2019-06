La Selección de Chile no llega bien a la Copa América. | Fuente: AFP

La Selección de Chile no llega en su mejor momento al arranque de la Copa América. La interna del equipo vive un conflicto tras la decisión de Reinaldo Rueda de no convocar a Claudio Bravo. El arquero del Manchester City mantiene una mala relación con otros pesos pesados del equipo que habrían pedido su exclusión.

Primero fue Gary Medel quien reconoció el conflicto con el otrora capitán de la 'Roja'. Ahora fue el propio técnico Reinaldo Rueda que detalló qué pasó en el vestuario del vigente campeón de América.

"Desde el primer día lo percibí. Desde antes de llegar acá. Se sabe que existe algo que he hablado con las dos partes, pero ninguna persona dentro de la Selección generó ese conflicto (en alusión a la esposa de Claudio Bravo, que acusó a algunos jugadores chilenos de llegar borrachos a entrenar)", declaró Reinaldo Rueda en la última conferencia antes del amistoso ante Haití.

"Se lo he dicho a los jugadores: las redes sociales son un revólver. Uno dice algo, y no hay vuelta atrás. Pero la persona que generó ese disparo no es ningún integrante del grupo. Yo no veo ningún problema. Fue un tema producido en un momento de dolor y amargura", sostuvo.

Reinaldo Rueda reveló, además, que buscó solucionar este lío desde hace algún tiempo. "En marzo del año pasado hablé con todos, por eso busqué a Claudio, porque ya de eso llevaban cinco meses. No se dio. Después ha transcurrido un tiempo que le ha hecho daño a todos, y está todo dispuesto, está ese reconocimiento, esa gratitud por todo lo que ha hecho él por la Selección. Hay que buscar en qué momento se da ese diálogo para que todo vuelva a la normalidad”, finalizó.