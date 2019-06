James Rodriguez y su lamento tras quedar fuera de la Copa América 2019 | Fuente: AFP | Fotógrafo: MIGUEL SCHINCARIOL

El centrocampista James Rodríguez lamentó este viernes la eliminación de Colombia de la Copa América pese a terminar invicto y sin recibir goles.



"El fútbol no es algo justo. Por ahí piensas y miras cómo es el fútbol: Argentina estaba prácticamente muerta y está en 'semis' (semifinales) y Colombia que estaba haciendo cosas buenas se queda por fuera", declaró tras el partido jugado en el estadio Arena Corinthians, de Sao Paulo.



No obstante, a pesar de la eliminación destacó los aspectos positivos en el balance. "Por todo lo que pasó, hemos hecho una excelente Copa, salimos invictos", afirmó.



Elogió el comienzo del nuevo ciclo con el técnico portugués Carlos Queiroz, que, a su juicio, "está haciendo cosas buenas".



"Creo que este es un grupo joven y tenemos que ver todo lo que viene al frente", precisó.



"Creo que hemos hecho más cosas buenas que malas y, al final, cuando son cuartos, cuando son 'semis', tienes que tener suerte y creo que hoy no la tuvimos", agregó.



Sobre ese futuro manifestó: "tengo veinte días para poder pensarlo".





(Con información de EFE)

