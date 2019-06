El volante japonés ha sido fichado recientemente por el Real Madrid. | Fuente: EFE

El centrocampista japonés Takefusa Kubo afirmó este viernes que le honra que lo comparen con Lionel Messi, aunque resaltó que aún no está al nivel del argentino. El jugador de 18 años es el nuevo fichaje del Real Madrid.

"Es algo para estar muy orgulloso y me honra, pero aún no estoy a ese nivel [el de Messi]. Me quiero centrar en mejorar las habilidades que tengo ahora", dijo Kubo en declaraciones durante su entrenamiento con la Selección de Japón para la Copa América.

Kubo estuvo casi cuatro temporadas en la cantera del Barcelona, pero tuvo que regresar a Japón en 2015 por la sanción que le impuso la FIFA al club azulgrana. El nuevo jugador del Real Madrid era el futbolista más deseado por la prensa en el entrenamiento y accedió a hablar con los medios de comunicación, pero avisó que solo hablaría de la Copa América y no respondería ninguna pregunta sobre su fichaje.

Kubo señaló que, con 18 años, es el integrante más joven de la selección nipona, por lo que trasladó a sus compañeros la responsabilidad de liderar el equipo dentro y fuera de la cancha. "Yo solo tengo que expresar lo que sé en el juego, nada más", dijo el volante.

Sobre Chile, su rival en el debut en el torneo, destacó que ha sido el ganador en las dos últimas ediciones y su "mentalidad fuerte". Japón se enfrentará a Chile este lunes 17 de junio a las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Morumbí.

EFE