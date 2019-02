El argentino Eduardo Berizzo fue presentado este viernes por las autoridades del fútbol paraguayo como el nuevo entrenador de la Albirroja con el "compromiso total" de llevar a Paraguay al Mundial de Qatar de 2022, tras las dos últimas ausencias del país guaraní en la cita mundialista.



"El compromiso de mi parte es total, deseaba llegar a este lugar y dejaré toda mi capacidad al servicio del equipo para hacer un equipo mejor y cumplir con un gran sueño", manifestó el extécnico del español Athletic de Bilbao durante su presentación en la ciudad de Ypané, a unos 27 kilómetros de Asunción.



Berizzo se pone al frente de una selección sin norte, después de que su anterior entrenador, el colombiano Juan Carlos Osorio, renunciara este mes por "razones familiares", tras solo cinco meses en el cargo.



El nuevo técnico evitó referirse al pasado, porque sería "faltarle el respeto a Osorio", a quien expresó su respeto porque es "un entrenador de prestigio", y prefirió mirar al futuro de la selección de la que ahora está al mando.



La idea de juego que llevará al campo es "adueñarse del partido" y ser "protagonistas", con un equipo que construya y sea rápido para "recuperar la pelota y volver a atacar".



"Mi idea táctica de juego es 4-3-3 cuando somos dueño del balón, pero también con mucha movilidad. Cuando perdamos el balón, ir a posiciones donde está nuestro rival y quitárselo. En posesión me gusta jugar con una línea de 4 y 3 volantes que reciban ayuda de los extremos", adelantó el nuevo técnico.



No obstante, Berizzo no se cerró en posiciones fijas y no descartó modificaciones si conviene "dentro del propio partido".



En cuanto a los jugadores, se abstuvo de dar nombres y personalizar, aunque con sus declaraciones mandó un mensaje sobre el tipo de futbolista que busca y que le gustaría tener en su equipo.



El argentino se fijará en "un jugador solidario" que piense en su equipo y se comprometa con él, que se ilusione con ganar y que sea humilde con la construcción de la victoria.



Berizzo llegó acompañado por su cuerpo técnico, integrado por el ayudante de campo Ernesto Marcucci y el asistente Mariano Uglessiich, y los preparadores físicos Fernando Morelli y Carlos Kisluk.

[AHORA] ⚪🔴 Presentación oficial de Eduardo Berizzo, DT de la Albirroja y su CT #VamosParaguay https://t.co/o1CpCV7D8h — Selección Paraguaya (@Albirroja) 22 de febrero de 2019

NUEVOS RETOS

El nuevo técnico tendrá la presión añadida de devolver la confianza a la afición paraguaya, decepcionada por la falta de compromiso de Osorio, que llegó a la Albirroja después de casi un año sin entrenador, tras no lograr clasificarse para el Mundial de Rusia 2018.



Desde septiembre pasado, cuando fue presentado, el colombiano sólo dirigió al combinado paraguayo en un partido amistoso contra Sudáfrica, que terminó en empate, aunque el objetivo que se propuso era el de preparar al equipo para la Copa América Brasil 2019 y clasificarlo para el Mundial de Qatar de 2022.



Paraguay no se ha clasificado a ninguna cita mundialista a partir de Sudáfrica 2010.



Esos serán los principales retos a los que se enfrentará ahora Berizzo, que viene de entrenar al Athletic de Bilbao, del que fue despedido en diciembre.



Antes de la Copa América de Brasil, que comenzará en junio, Berizzo dirigirá dos amistosos en Estados Unidos frente a Perú y México, los próximos 22 y 25 de marzo, respectivamente.



Paraguay está en el grupo B de la Copa América junto a Argentina, Colombia y Catar, contra el que debutará el 16 de junio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Después se medirá con Argentina el 19 de junio en el estadio Mineirao de Belo Horizonte y jugará su último partido de la fase de grupos en Salvador de Bahía, frente a Colombia, el 23 de junio en el estadio Arena Fonte Nova.

(Con información de EFE)