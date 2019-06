Luis Advíncula en conferencia: "Arma letal somos todos, no solo yo" | Fuente: Facebook Selección Peruana

Luis Advíncula, lateral de la Selección Peruana, habló ante los medios de comunicación sobre las fortalezas que tiene el equipo nacional para afrontar ahora la Copa América Brasil 2019.

"Me vino bien jugar en el fútbol español. Estoy con mucha confianza y eso es bueno para cualquier jugador. Pero no me siento un arma letal, arma letal es el equipo de Perú", contó el defensor de 29 años.

En lo personal, el lateral del Rayo Vallecano destacó que no solo se enfoca en ser un jugador rápido. "Es lindo que hablen de mis características, pero yo me enfoco más en ser un jugador de fútbol. Estoy tratando de pulir virtudes que puedo tener y acoplar a mi juego cosas que me faltan", sentenció.