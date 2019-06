La Selección Peruana jugará ante Venezuela este sábado. | Fuente: RPP

Ricardo Gareca brindó su última conferencia antes del Perú vs. Venezuela por la Copa América 2019. El técnico analizó la actualidad de la bicolor, los altibajos en los últimos encuentros y habló sobre las virtudes del rival de este sábado en el Arena do Gremio.

"Hemos alternado cosas buenas y cosas para ir mejorando, somos conscientes de eso. Lo más importante es que estemos enfocados en crecer", manifestó Ricardo Gareca ante la prensa. "Ante las situaciones adverses fuimos superándonos. Siempre nos movemos dentro de esas dificultades", agregó sobre los últimos encuentros de la 'Blanquirroja'.

El técnico argentino también dio detalles sobre las sorpresas que puede presentar su alineación este sábado. "A lo largo de este tiempo hemos ido probando, con buenos resultados y rendimientos. Mañana veremos qué es lo que decidimos", expresó.

Consultado sobre Carlos Zambrano y su probable titularidad, Ricardo Gareca comentó: "Lo que me llevo a Carlos es su presente, el informe que me trajo mi cuerpo técnico que estuvo con él una semana… Con respecto al equipo no tengo dudas. Los jugadores están muy bien. Hemos conformados varias duplas en la defensa, han respondido muy bien".





Ricardo Gareca declara antes del debut en la Copa América:





