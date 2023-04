Carlos Zambrano fue titular con Alianza Lima ante Libertad. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: NORBERTO DUARTE

La alegría es total, y no es para menos. Alianza Lima no solo rompió una larga mala racha de 30 partidos sin ganar en torneos internacionales, sino que, además, consiguió un triunfazo en Paraguay, ante Libertad, por la Copa Libertadores. Esta victoria le permite colocarse en el primer lugar del grupo y soñar con avanzar de ronda. Así lo manifestó Carlos Zambrano, ni bien volvió a pisar suelo peruano.

El plantel blanquiazul retornó de Asunción este viernes 21 de abril por la mañana, apenas horas después de lo que fue el importante resultado a favor frente al líder del torneo paraguayo. Y lo hizo, por supuesto, con la emoción por el logro conseguido y con la ilusión de que es válido soñar en grande.

El defensa íntimo, quien fue titular en el equipo de Guillermo Salas por la fecha 2 de la fase de grupos, contó cuál considera que fue la clave para sumar los tres puntos. "Se dio el resultado que queríamos y ya pasó. Estamos contentos, tranquilos. Ahora, a pensar en el domingo. (La clave fue) mantener la calma. En el primer tiempo, no estábamos hacieno un buen partido. En el camerino hablamos entre todos, teníamos que corregir muchas cosas", dijo.

Asimismo, aclaró que los integrante de Alianza Lima siempre tuvieron confianza en superar al rival. "Sabíamos que era un partido accesible. Complicado, pero accesible. Todos los compañeros hicieron un buen trabajo. La defensa, la volante, Pablo (Sabbag). El primero que defiende es Pablo", manifestó Carlos Zambrano.

Declaraciones de Carlos Zambrano, defensa de Alianza Lima. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Kevin Pacheco

Piensa en la clasificación



Por otro lado, en diálogo con la prensa, el zaguero de Alianza Lima, Carlos Zambrano, afirmó que la conversación en los vestuarios, en el mediotiempo, fue también importante para el cambio en la segunda mitad.

"El equipo, en el segundo tiempo, mostró otra cara. El primer tiempo no fue lo ideal para nosotros. No hicimos las cosas que teníamos que hacer. En el segundo tiempo, cuando llegaron los goles, se hizo más fácil todo. Tenemos un gran equipo. El equipo puede perder, pero la cosa es cómo perdemos. Espero que no se dé esto pronto", agregó.

Finalmente, se refirió al buen momento y a la seguidilla de partidos entre Copa Libertadores y Liga1 Betsson 2023. "Estamos con racha. Se rompió una racha negativa y, ahora, a pensar en la clasificación. (La seguidilla) Lamentablemente, es lo que toca. Ahora vamos a descansar, porque no hemos dormido nada", concluyó.

Próximos partidos de Alianza Lima

Tras ganarle a Libertad en condición de vistante, por la fecha 2 del grupo G de la Copa Libertadores, Alianza Lima debe planificar rápidamente su siguiente reto, correspondiente al torneo local.

El equipo de Guillermo Salas enfrentará a Unión Comercio este domingo 23 de abril, a partir de la 1:00 p. m., en el marco de la jornada 13 del Torneo Apertura. Los íntimos, líderes en la tabla de posiciones del campeonato peruano, lucharán por permanecer como punteros en solitario.

Luego, en la fecha 14, les tocará descansar y entrenar pensando ya en su siguiente partido internacional. Por la tercera jornada de la Libertadores, el cuadro blanquiazul visitará a Atlético Minerio. El partido está programado para el miércoles 3 de mayo, a las 7:30 p. m. (hora peruana), en Belo Horizonte, Brasil.