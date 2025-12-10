Últimas Noticias
¡Atención, Alianza Lima! Conmebol dio a conocer la fecha y hora del sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026

Alianza Lima jugará la fase 1 de la Copa Libertadores
Alianza Lima jugará la fase 1 de la Copa Libertadores | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @ClubAlianzaLima
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Conmebol dio a conocer la fecha y la hora del sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima toma nota. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer la fecha del sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026 y Copa Sudamericana 2026.

A través de un comunicado, la entidad deportiva informó que el sorteo de ambos torneos se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre en Luque, Paraguay, desde las 10:00 a.m. hora peruana. 

El principal interesado en conocer a su posible rival es Alianza Lima, que arrancará la Copa Libertadores desde la fase 1, luego de terminar la Liga1 como Perú 4. Su rival —a falta de la confirmación de los bombos— estaría entre 2 de Mayo (Paraguay), Juventud (Uruguay) o Deportivo Táchira (Venezuela).

Luego está Perú 3, puesto que tomará el perdedor de la llave entre Sporting Cristal vs Cusco FC.

¿Qué equipos disputarán la fase 1 de la Copa Libertadores?

De acuerdo al formato de la Copa Libertadores 2026, seis equipos disputarán la fase 1. Estos serán juntados en tres llaves de dos equipos cada una, los cuales jugarán partidos de ida y vuelta. Los ganadores de cada serie clasificarán a la fase 2 del campeonato. Los equipos clasificados hasta el momento son los siguientes:

  • Alianza Lima (Perú) 
  • Bolivia 4
  • Universidad Católica (Ecuador)
  • 2 de Mayo (Paraguay)
  • Juventud (Uruguay)
  • Deportivo Táchira (Venezuela)

¿Qué equipos disputarán la fase 2 de la Copa Libertadores? 

Son 16 equipos que disputarán la fase 2 de la Copa Libertadores: los tres clasificados de la fase 1, dos de Brasil, Chile y Colombia, y uno de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Los clasificados en esta fase, hasta el momento, son los siguientes:

  • Argentinos Juniors (Argentina)
  • O'Higgins (Chile)
  • Guaraní (Paraguay)
  • Liverpool (Uruguay)
  • Carabobo (Venezuela)
  • Perú 3
  • Bolivia 3
  • Brasil 7
  • Brasil 8
  • Chile 4
  • Colombia 3
  • Colombia 4
  • Ecuador 3
  • Fase 1
  • Fase 1
  • Fase 1
Alianza Lima Copa Libertadores Copa Libertadores 2026

