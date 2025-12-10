Alianza Lima vs. Scandicci EN VIVO: partido clave por la fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima vs. Scandicci EN VIVO: se enfrentan este jueves 11 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, en Sao Paulo (Brasil). El partido corresponde a la fecha 3 del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025 y se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina y VBTV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Alianza Lima tiene la consigna de seguir reescribiendo su historia en la disciplina del vóley femenino. A la primera clasificación de un club peruano al Mundial de Clubes, le sumó su primera victoria con una gran presentación sobre el Zhetysu VC.

No fue nada sencillo para el cuadro blanquiazul, que logró remontar (3-1) ante el último campeón continental de Asia y ese resultado le ha permitido llega a la última jornada del grupo A con las posibilidades de clasificación a las semifinales.

Alianza Lima tendrá que ganarle al Scandicci italiano, uno de los grandes favoritos y que tiene como máxima estrella a la opuesta Ekaterina Antropova.

Alianza Lima vs Scandicci: ¿cómo llegan a la fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Alianza Lima logró recuperarse del trapié en su debut y en la fecha 2 derrotó 3-1 al Zhetysu VC de Kazajistán. Por su lado, Scandicci se estrenó con triunfo (3-0) sobre Zhetysu y en la jornada siguiente se midió al Osasco brasileño.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Scandicci EN VIVO por la fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El partido entre Alianza Lima vs. Scandicci Savino Del Bene se disputará este jueves 11 de diciembre en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembú, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El recinto tiene capacidad para recibir a 3 200 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Scandicci EN VIVO por la fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Scandicci comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Scandicci comienza a las 3:00 p.m. En Brasil , el partido Alianza Lima vs. Scandicci comienza a las 5:00 p.m

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Scandicci EN VIVO por TV?

El partido entre Alianza Lima vs. Scandicci se podrá ver EN VIVO por TV en Perú a través de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, el cotejo será transmitido a través de la página web y app de Latina, VBTV (Volleyball World) y CazeTV en Brasil. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Lima vs Scandicci: últimos resultados

10/12/2025 | Alianza Lim 3-1 Zhetysu VC - Mundial de Clubes

09/12/2025 | Osasco 3-0 Alianza Lima - Mundial de Clubes

30/11/2025 | Alianza Lima 3-0 Atlético Atenea - Liga Peruana

