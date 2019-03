Alianza empató 0-0 en su visita a River Plate. | Fuente: AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol determinó aplicar una multa económica a Alianza Lima, a raiz de un informe presentado por Wilmar Roldán, arbitro encargado del encuentro ante River Plate, por la Copa Libertadores.

El juez colombiano informó que los hinchas blanquiazules cometieron infracciones. y, si bien la institución también elevó una queja contra Roldán por mal accionar (no sancionó a Enzo Pérez tras agresiones verbales a Pedro Gallese), finalmente la Conmebol optó por sancionar económicamente y advertir al club peruano. Entre los argumentos se encuentran también problemas en el uniforme y la logística del estadio.

“1º. IMPONER al CLUB ALIANZA LIMA una multa de USD 8.000 (OCHO MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES). El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por el CLUB ALIANZA LIMA de la CONMEBOL en concepto de derechos de Televisión o Patrocinio”, se lee en el comunicado publicado en la web oficial.





La sanción se argumenta en dos infracciones al Reglamento de la Conmebol.

Artículo 8: "Las Asociaciones Miembro y los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, público asistente, aficionados así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función con ocasión de los preparativos, organización o de la celebración de un partido de fútbol, sea de carácter oficial o amistoso".

Artículo 13.2:

a) La invasión o tentativa de invasión del terreno de juego.

b) El lanzamiento de objetos

Además, en tres artículos del Reglamento de la Copa Libertadores 2019:

Artículo 64: "Los equipos participantes deben obligatoriamente utilizar los parches oficiales de la competición de acuerdo con los requerimientos y posición presentados abajo". "Los demás equipos (salvo el campeón vigente) llevarán obligatoriamente en la manga derecha el parche correspondiente al Torneo de cada edición. A este fin, la CONMEBOL proveerá la cantidad establecida de parches. Los mismos deberán estar colocados indefectiblemente en la manga derecha, por lo que deberán dejar un espacio libre de publicidad (centralizado) en dicha manga de 7 cm. x 7 cm., conforme ilustraciones abajo. No se permitirá la colocación del parche en otra zona de las camisetas".

Artículo 82: "Es responsabilidad del club local disponer de una sala con capacidad mínima para 16 personas, computadora, proyector y pantalla de proyección para la realización de la Reunión de Coordinación de Partido entre los Delegados de la CONMEBOL y los representantes de los clubes en la mañana del día del partido".

Artículo 144: " Los estadios donde se disputen los partidos, deberán contar indefectiblemente con una sala asignada exclusivamente para el control de dopaje, la que deberá tener una identificación en la puerta de acceso. Además, deberá estar montada con el equipamiento que se describe seguidamente: Salas de control de dopaje en los estadios"

Exigencias:

a) Aire acondicionado en buenas condiciones y de buen funcionamiento.

b) 4 Reposeras para los jugadores sorteados y/o electos para el control de dopaje. CAPÍTULO XVI Control Antidopaje CAPÍTULO XVI 78

c) 4 Asientos para los médicos de los equipos y personal de dopaje.

d) 1 Escritorio.

e) 1 Ventilador.

f) 1 Heladera en buenas condiciones con las bebidas y/o refrigerios incluidos.

g) Ducha con agua fría y caliente.

h) Baño equipado con inodoro, mingitorio y lavamanos.

i) Puerta con llave.

j) Iluminación adecuada.

k) Televisor con señal de transmisión oficial del partido.

"Ya le hemos dado respuesta ese informe que, evidentemente, se desvía un poco de la realidad. Hay ciertas cosas que se no están teniendo en cuenta en ese informe. Por ejemplo, no habla sobre los insultos de Enzo Pérez hacia Pedro Gallese, que fue televisado. Ese tipo de cosas no fueron reportadas", dijo Benjamín Romero a RPP días atrás.

En el documento se advierte que, de repetirse cualquier infracción a la disciplina deportiva igual o similar, se tomarán otras medidas.