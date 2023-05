Alianza Lima: el 1x1 del cuadro blanquiazul tras la derrota ante Libertad por Copa Libertadores 2023

Era un partido de ganar o morir, pero Alianza Lima no pudo cumplir su cometido y sufrió una dolorosa derrota, la primera en casa en lo que va de la temporada. Este revés ante Libertad de Paraguay repercute sobremanera sus chances de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Un resultado que no estaba en los planes de los íntimos que encadenó su derrota en el certamen internacional. La jornada la arrancó en el segundo lugar y la termina al fondo de la tabla del Grupo G al mantenerse con cuatro puntos.

Lejos de ser brillante, Libertad contó con las mejores ocasiones de gol en el primer tiempo e hizo figura al arquero local Franco Saravia, que en más de una oportunidad salvó su portería. Alianza Lima era manitado por el flamante campeón del Torneo Apertura de la liga paraguaya que desnudaba los errores en defensa del bicampeón nacional al pasar los tres cuartos del campo. Así llegó la apertura en el marcador a los 46 minutos de juego, Santiago García anotó en su propio arco al intentar despejar un tiro de esquina del 'gumarelo'. Previo al cierre del primer tiempo Jesús Castillo anotó un golazo, pero tras revisión el VAR no convalidó el 1-1 para tristeza de los hinchas íntimos en Matute.

En la complementaria, Alianza intentó reaccionar, pero un grosero error de Jesús Castillo provocó el tanto de Lorenzo Melgarejo a los 55 minutos. Un duro golpe propinado por los dirigidos por Daniel Garnero que estuvieron cerca de colocar el knockout. El 3-0 estuvo más cerca de lo esperado. El visitante mantuvo a raya a los íntimos y continuó trabajando mejor el desarrollo del partido. Solo los ingresos de Hernán Barcos, Christian Cueva, Aldair Rodríguez y Gabriel Costa variaron en algo el trámite del compromiso, pero no fue suficiente. El descuento de Yordi Vílchez a falta de pocos minutos del pitazo final no sirvió para el empate, que habría significado un vital resultado. No hay duda, los íntimos carecieron de contundencia, profundidad y extrañaron al colombiano Andrés Andrade.

Los jugadores de Alianza Lima ante Libertad:

Franco Saravia: estuvo a la altura como reemplazante de Ángelo Campos. Estuvo acertado en casi todas sus intervenciones y en más de una ocasión salvó que su equipo encaje más goles. Un arquero con solvencia a sus 23 años. Tuvo un notable atajada ante un remate de Héctor Villalba. El mejor de Alianza.

Yordi Vílchez: no tuvo uno de sus mejores actuaciones con Alianza Lima. No se mostró seguro como lateral derecho y sufrió cuando Libertad atacaba por esa banda con Melgarejo y Gómez. En el segundo tiempo mejoró y de sus pies nació el descuento del bicampeón peruano.

Carlos Zambrano: junto a Saravia los mejores de Alianza Lima en la fecha 4 de la Copa Libertadores. Mantuvo su concentración a lo largo del partido. Sobrio en los recortes y en el juego aéreo dijo presente. No bajó su rendimiento a pesar de sufrir un golpe en el segundo tiempo. Mostró su categoría.

Santiago García: el defensa argentino fue todo lo contrario al 'León' Zambrano'. Le costó enfrentarse a los atacantes de Libertad y perdía en el uno a uno. Para colmo cometió un autogol en un momento decisivo del partido. En la complementaria mejoró, aunque comprometió en una jugada al meta Saravia que pudo costar un nuevo gol de Libertad. Una de sus peores actuaciones con Alianza.



Ricardo Lagos: los jugadores de Libertad le ganaron claramente la partida. Los ataques paraguayos desnudaron su poca marca. Se le vio desubicado y no estuvo preciso con el balón. No estuvo a la altura para este partido crucial en la Libertadores.

Josepmir Ballón: su esfuerzo de contener a los jugadores más peligrosos de Libertad resultó a todas luces insuficiente. Desde hace algunos partidos no es el mismo y ahora en Copa Libertadores se evidenció que no transita por su mejor momento. Discreta actuación del capitán, que desde el primer tiempo jugó condicionado por una tarjeta amarilla.

El descuento de Alianza, obra de Yordi Vílchez. | Fuente: Conmebol Libertadores

Jésus Castillo: como Ballón sufrió ante la intensidad del mediocampo y ofensiva de Libertad. No supo mantener una regular actuación. Si en el primer tiempo anotó un golazo que al final el VAR anuló, en la complementaria erró en salida previo al segundo tanto paraguayo.

Pablo Lavandeira: estuvo lejos del nivel que Alianza requería para esa posición de enganche. Tuvo ganas, se mostró comprometido, pero fallaba en el pase final. Apareció poco en el rol de conductor. Hizo extrañar a Andrés Andrade.

Franco Zanelatto: por momentos mostró velocidad y encaró a la defensa de Libertad, pero decayó en su rendimiento en el pasar de los minutos. Su contribución fue insuficiente de cara a un posible gol de Alianza Lima. Lo intentó con poco acierto. Se estrelló ante la defensa rival.

Pablo Sabbag: estuvo lejos de su mejor nivel. No fue sinónimo de una amenaza de gol. Sufrió ante la marca y dio pocas señales de vida en el área de Libertad, cuya defensa lo controló bien. No tuvo claras oportunidad de anotar. Fue cambiado por Hernán Barcos en el segundo tiempo.

Bryan Reyna: en el inicio se mostró encarador por la banda izquierda y desequilibró en algunas acciones, pero el atacante nacional no pudo cambiar la historia del partido. En muchos momentos jugó con un exceso de revoluciones, por lo que fue muy impreciso.

Los que entraron en Alianza:

Christian Cueva: en su ingreso se mostró participativo y buscó el balón, pero evidenció que está lejos de su mejor nivel. Le costó ganar en la dividida, aunque en la recta final se asoció con Hernán Barcos para crear peligro.

Aldair Rodríguez: fue colocado en la banda derecha. Mostró entrega para ganar en lo físico, aunque le costó pasar al lateral zurdo Néstor Giménez, quien fue uno de los mejores de su equipo.

Gabriel Costa: Guillermo Salas lo colocó por dentro junto a Christian Cueva. Ganó en el uno a uno en algunas ocasiones como libre detrás del punta. Pudo comenzar como enganche, aunque el DT de Alianza prefirió a Lavandeira. Forzó la jugada que terminó en el gol de Vílchez.

Hernán Barcos: en lo suyo, imponiendo respeto desde su ingreso. Mostró su jerarquía y estuvo cerca de anotar al estrellar un remate en el travesaño. Le cambió la cara a la ofensiva de Alianza.

