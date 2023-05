Yordi Vílchez optimista tras derrota de Alianza Lima: "Todavía tenemos chances de clasificar"

Alianza Lima no pudo aprovechar su localía y perdió 2-1 ante Libertad por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

El conjunto blanquiazul antes de este duelo estaba en el segundo lugar de su grupo; sin embargo, tras esta derrota y la victoria de Atlético Mineiro (2-1) ante Athletico Paranaense hicieron que terminen esta jornada en el último lugar y complican sus chances de pasar a los octavos de final del torneo continental.

Yordi Vílchez anotó el tanto del descuento para Alianza Lima y fue uno de los jugadores que dio la cara tras el partido. El jugador íntimo lamentó la derrota pero tiene confianza en que puedan lograr clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

"No pudimos aguantar el cero, pero la entrega del equipo es rescatable. Pudimos dar un poco más también pero aún tenemos posibilidades de clasificar. Estamos vivos, vamos a seguir dándolo todo por esta camiseta", mencionó el lateral de Alianza Lima.

"Hubiese sido un partido distinto si no anulaban el gol, hubiéramos jugado el segundo tiempo de otra manera. Las cosas se dieron así y es muy triste y pedimos disculpas a la hinchada que vino, queríamos darle una alegría, pero no se pudo. Estoy contento por el gol, pero no alcanzó para lo que queríamos y no se puede disfrutar", finalizó Yordi Vílchez.

Yordi Vílcez anotó el tanto del descuento para Alianza Lima. | Fuente: ESPN

Lo que se le viene a Alianza en la Libertadores

Alianza Lima tiene dos partidos pendientes en la Copa Libertadores y necesita sumar si quiere tener chances de clasificar a los octavos de final. El próximo duelo de los blanquiazules será como local ante Atlético Mineiro y cerrarán su participación como visitantes en el campo de Athletico Paranaense.

Yordi Vílchez también habló sobre el próximo duelo que jugarán en Matute y se mostró optimista con sacar un buen resultado. "Tenemos posibilidad de ganarle a Atlético Mineiro. Tenemos que animarnos más porque sabemos que cuando jugamos así podemos revertir situaciones", añadió el jugador de Alianza Lima.

