Alianza Lima registra 29 partidos consecutivos sin ganar en la Copa Libertadores | Fuente: Liga 1

Alianza Lima volverá a competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo en el que busca cortar con una larga racha sin victorias, aunque tendrá delante un escenario complejo. Los blanquiazules comparten grupo con Libertad, líder del campeonato paraguayo, además de los brasileños Atlético Mineiro y Athletico Paranaense.

“En la Copa Libertadores no hay rivales fáciles, todos son difíciles. Después del sorteo, todas las series están muy parejas. En nuestros planes no estaba que nos toque dos equipos brasileños, pero fue así”, señaló Guillermo Salas, el entrenador de Alianza Lima sobre su grupo en el certamen.

‘Chicho’ Salas expresó confianza por su plantel para disputar la Copa Libertadores, donde debutará recibiendo a Paranaense en Matute, actual subcampeón de la competición.

“Estamos con mucha responsabilidad, tranquilos, sabiendo lo que los rivales son como equipos, pero muy conscientes de lo que tenemos. Contamos con gran plantel, buenos jugadores, uno que quiere competir, desea ganar, quiere dar la talla. Muy tranquilos por ello y estamos seguros que será una buena Copa Libertadores para nosotros”, dijo en ‘Gol Perú’.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Alianza Lima integra el grupo G de la Copa Libertadores 2023 | Fuente: Conmebol

Las metas de Alianza en la Copa Libertadores



Alianza Lima acumula 29 partidos consecutivos sin triunfos en la Copa Libertadores. Su última celebración se dio en 2012 ante el Nacional uruguayo. Así, Guillermo Salas insistió que el objetivo de su elenco es buscar el mejor resultado posible, pero de acuerdo a cada cotejo.

“Ya teníamos una planificación para la Copa incluso antes del sorteo. No pensamos en la clasificación, no quiero engañar a nadie. Yo voy a pensar de que nos la vamos a jugar partido a partido. Esa es la consigna, el cotejo más importante es el que vamos a jugar primero, que es ante Paranaense de local. Somos muy fuertes en Matute, sabemos que cualquier equipo que venga va a sufrir. Tenemos a nuestra hinchada, somos muy fuertes y nos irá bien”, mencionó.

Alianza Lima registra 5 victorias en la temporada 2023 | Fuente: Alianza Lima

¿Cómo llega Alianza Lima a la Copa Libertadores?

Alianza Lima tiene 15 puntos en la Liga 1 Betsson, con lo que comparte la cima de la clasificación con Universitario y Sporting Cristal. Así, Guillermo Salas resaltó que llegarán en buena forma a su debut en la Copa Libertadores.

“No hemos repetido un once en todas las fechas por diferentes motivos, por lesiones o plazas. Hemos variado mucho y algunos partidos jugamos después de 15 días. No quiero poner excusas, pero el campeonato ha sido irregular y sacamos buenos puntos. Eso me da buena sensación, de que pasaron situaciones adversas y estamos punteros con un partido menos. Tuvimos un inicio distinto al de años anteriores, que seamos líderes previo al comienzo de la Copa Libertadores nos llena de confianza, que estamos en el camino correcto y que debemos mejorar”, finalizó.





NUESTROS PODCASTS

Feminicidios de nunca acabar

¿Qué falta en el país para que casos de feminicidio como el de Katherine Gómez alcancen una verdadera justicia? ¿Qué falló en nuestro sistema de justicia para que el presunto feminicida aún esté libre? Lo analizamos en el siguiente informe de Andrea Amésquita.