Alianza Lima ante el gran reto de la temporada: análisis del Grupo A de la Copa Libertadores 2024

La Copa Libertadores no es un torneo sencillo, sobre todo para los peruanos. Desde su primera edición, solo dos equipos han podido jugar una final: Universitario de Deportes (1972) y Sporting Cristal (1997).

Para Alianza Lima, el torneo de clubes más importante del continente le ha sido esquivo. No solo porque no ha podido jugar una final (premio consuelo para nuestro fútbol), sino porque mantuvo una racha de 30 partidos sin ganar, la cual rompió en la edición del año pasado.

En esta temporada, el equipo de Alejandro Restrepo se reforzó para mejorar lo hecho en las últimas campañas. Es más, cambió casi a todos los jugadores que disputó la Libertadores pasada. Sin embargo, ha tenido algunos traspiés que hacen dudar de una buena campaña. Esto, sumado a los rivales que le tocó en la Fase de Grupos: Fluminense, Cerro Porteño y Colo Colo, hacen pensar en un imposible.

¿Cómo vienen los rivales del equipo de La Victoria? ¿Hay opciones de clasificar a octavos de final? ¿La Copa Sudamericana es una buena opción?



Las opciones de Alianza Lima para seguir en carrera en la Libertadores (o Sudamericana)

Alianza Lima -a priori- tiene pocas o nulas chances con Fluminense, y en ambos partidos. Es el actual campeón del torneo y, ante equipos peruanos, siempre sale airoso, a pesar de que pueda ser dominado.

Lo ideal es que pueda sumar -al menos- un punto que le permita entrar en la verdadera pelea del grupo. Y es que Colo Colo y Cerro Porteño, pese a ser históricos en sus países, no han tenido -últimamente- buenas campañas en la Copa Libertadores.

El equipo donde milita Arturo Vidal, quien acaba de regresar al club que lo vio nacer, no sabe lo que es pasar de la primera fase de Libertadores desde la temporada 2018, donde llegó hasta los cuartos de final. Por ello, se ha reforzado no solo para cumplir con el objetivo de llegar a lo más alto del certamen, sino para hacer historia. Sin embargo, no es descabellado pensar que Alianza Lima pueda sumar tres o cuatro puntos en la llave ante el Cacique.

La gran incógnita es Cerro Porteño. El equipo paraguayo, que llegó a la Fase de Grupos tras superar las fases previas, ha tenido actuaciones irregulares en el campeonato. En la temporada pasada quedó eliminado en la Fase de Grupos; sin embargo, en las dos ediciones anteriores clasificó a los octavos de final, perdiendo -justamente- ante equipos brasileros.

Para este año, el gran objetivo de Cerro es -como mínimo- clasificar a la siguiente instancia de la Copa y evitar, dentro de lo posible, a un equipo brasileño y repetir lo que hizo en el 2011, donde llegó a jugar la semifinal.

Entonces, ¿cuál sería el objetivo alcanzable para Alianza Lima? Con un Fluminense favorito para llevarse el grupo, Alianza Lima tiene que buscar, como mínimo, una clasificación a los playoffs de la Copa Sudamericana. Para esto, deberá subar -al menos- ocho puntos, los cuales podría salir de las victorias como local ante Colo Colo y Cerro Porteño, y de dos empates (uno de visita y otro de local). ¿Tiene con qué? Si mejoran defensivamente y sus delanteros anotan las que tienen, podrán alcanzar los puntos necesarios.

