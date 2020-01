Gonzalo Godoy deja Alianza Lima luego de tres temporadas. | Fuente: Alianza Lima

Alianza Lima decidió no renovar con Gonzalo Godoy luego de tres temporadas. El uruguayo se despidió de los hinchas blanquiazules, pero no tardó en encontrar nueva institución. El zaguero central tiene todo listo para sumarse al The Strongest de Bolivia, que disputará la Copa Libertadores 2020.

El conjunto atigrado será el nuevo destino de Godoy, campeón nacional con Alianza Lima en 2017. La presidente de la institución, Inés Quispe, dio a conocer que llegaron a un acuerdo por su incorporación.

“Viene Gonzalo Godoy que es de Uruguay. Viene del equipo de Alianza lima, veremos cómo nos resulta, pero tenemos buenas referencias y vamos a salir adelante”, indicó al programa Panamericano Deportivo.

El fichaje del central se explica, además, por la lesión del zaguero brasileño Fernando Martelli, quien será baja por ocho meses en el cuadro dirigido por Mauricio Soria que tiene entre sus objetivos llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. The Strongest iniciará el certamen en la fase 2 midiéndose contra Atlético Tucumán de Argentina.

Gonzalo Godoy paseó su fútbol de manera profesional en equipos como Nacional, Cerro, Liverpool y Sud América de Uruguay, Ñublense de Chile, Yeni Malatyaspor de Turquía y Alianza Lima en Perú. Cuenta con dos títulos absolutos con Nacional (2010-11 y 2011-12), además de coronarse con el equipo blanquiazul en 2017.