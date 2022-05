Hernán Barcos respaldó la continuidad de Carlos Bustos en Alianza Lima | Fuente: EFE / Alianza Lima

El plantel de Alianza Lima retornó este jueves al país después de disputar su último partido en la Copa Libertadores 2022, donde fue goleado 8-1 por River Plate en el Monumental. Este resultado significó la peor derrota en la historia de los blanquiazules a nivel internacional.

Aunque Alianza Lima está en la pelea por el Apertura 2022 de la Liga 1 Betsson, no reflejó ello en la Copa Libertadores, donde solo logró un punto. El cierre fue una goleada resaltante, por lo que los cuestionamientos apuntaron al entrenador Carlos Bustos y su continuidad al frente del elenco. Quien brindó su respaldo fue Hernán Barcos, asegurando que el técnico no fue el único responsable por la caída ante River.

“El profesor Bustos vino en el 2021 para Segunda División y salió campeón en Primera División. Si no le damos respaldo al profesor, no sé qué queda para los demás. No sé qué queda para todos nosotros. Acá no hay un solo responsable, acá somos todos los responsables”, dijo Hernán Barcos.

Hernán Barcos, goleador de Alianza Lima en la actual temporada, señaló que si se decide echar a integrantes del equipo tras la derrota 8-1 en Copa Libertadores, debería también considerarse a los jugadores.

“Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos. No hay un solo responsable al 100%, (Bustos) sí tiene responsabilidad, así como todos nosotros que estuvimos en la cancha y no pudimos revertir. Si se va el técnico, nos tenemos que ir todos”, sentenció el delantero argentino.

RPP pudo conocer que tras el 8-1 de River Plate en la Copa Libertadores, fue el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, quien puso su cargo a disposición de la directiva.





