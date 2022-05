Waldir Sáenz | Fuente: Alianza Lima

Tras la humillante derrota de Alianza Lima por 8-1 ante River Plate en Buenos Aires por Copa Libertadores , Waldir Sáenz, exfutbolista y goleador del cuadro blanquiazul, dio sus impresiones sobre el mal momento del equipo.

"Por favor, no me llamen, no me escriban. Ahora que salgan esos que son hinchas que me atacan en las redes sociales. A ellos escríbanles, que salgan al frente los que ustedes tapan y defienden a explicar esta vergüenza. Ellos que salgan", sostuvo Waldir Sáenz en Campeonísimo.

Como se recuerda, ya hace varias semanas, el goleador histórico de Alianza Lima se enfrentó por redes sociales con Hernán Barcos, actual delantero de Alianza LIma. Por lo que sus recientes comentarios fueron tomados como una indirecta al 'Pirata'.

Por su parte, el cuadro íntimo arribo a Lima la mañana de este jueves y Hernán Barcos fue enfático en que la posible salida del entrenador Carlos Bustos traería más consecuencias: "Si se va el profesor, nos tendríamos que ir todos", sostuvo el delantero argentino en diálogo con la prensa en el aeropuerto Jorge Chávez.

En tanto a Alianza Lima, el equipo ha llegado a 29 partidos seguidos sin poder ganar en Copa Libertadores, siendo la peor racha del torneo internacional.