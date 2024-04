Así reaccionó Kevin Serna tras ser reemplazado cuando destacaba en Alianza vs Fluminense

Alianza Lima tuvo en sus manos la opción de vencer a Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores. Sin embargo, no pudo definir en la mayoría de sus ocasiones de gol que contó en medio del aliento de sus miles de hinchas en Matute. Solo Kevin Serna encontró la ruta para poder vencer al arquero Fábio.

Serna al final del partido no ocultó su "bronca" por la poca efectividad de Alianza, que de esta manera debutó con un empate como local en el Grupo A de la Copa Libertadores.

"Un poco tristes por el empate porque queríamos ganar. Por ahí ellos no tuvieron ocasiones claras, tuvieron una y la aprovecharon. Por ahí queda esa bronca”, comentó Serna, que fue reemplazado en el minuto 68 por Franco Zanelatto, que fue una apuesta discutida del entrenador Alejandro Restrepo, ya que el exjugador de ADT destacaba en el compromiso y aún hacía daño a Fluminense.



"Son decisiones técnicas. De pronto el profe quería otra cosa. Es parte. Todos nos preparamos para estar. Ya no se puede hacer nada. Uno como jugador siempre quiere estar, pero no me molestó. Para eso están mis compañeros. Nada que reprochar", comentó.

El atacante nacido en Colombia y nacionalizado peruano afirmó también que si se pretende vencer a rivales poderosos como Fluminense, es "fundamental" que Alianza aproveche el mayor número de ocasiones para anotar.

"Cuando ya acaba el partido uno se lamenta de las situaciones que tuvimos claras. Era fundamental hacer las que teníamos claras porque ante estos rivales que tienen jerarquía tienen una y anotan", culminó.

Es importante mencionar, que Colo Colo venció 1-0 a Cerro Porteño también en la primera jornada del Grupo A de la Libertadores.

Alianza Lima volverá a las canchas en la Libertadores cuando visite a Cerro Porteño el miércoles 10 de abril.

Alianza Lima vs. Fluminense: así arrancaron en duelo de Libertadores

Alianza Lima: Angelo Campos; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Jiovanny Ramos, Juan Pablo Freytes; Catriel Cabellos, Jesús Castillo, Sebastián Rodriguez; Kevin Serna y Cecilio Waterman.

Fluminense: Fabio; Samuel, Thiago Santos, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Jhon Arias, Renato Augusto, Marquinhos; Lelé.