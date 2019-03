Marcelo Gallardo es entrenador de River Plate desde mayo del 2014. | Fuente: Prensa River Plate

En la última conferencia de Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate mostró su descontento por el reclamo presentado por Alianza Lima. Según el club blanquiazul, el árbitro Wilmar Roldan no tuvo una buena actuación en su partido por Copa Libertadores porque permitió que Gallardo se comunicara con sus asistentes aún estando suspendido y no sancionó a Enzo Pérez tras sus insultos a Pedro Gallese.

"Me sorprende el reclamo, yo nunca utilicé un intercomunicador ni tuve comunicación con mis ayudantes. En cuanto a lo de Enzo Pérez, creo que deberían presentar argumentos más sólidos. (...) Hoy se quiere reclamar por todo, mejor reclamemos cosas que son importantes y no que quedaron ahí. La gente de Alianza Lima se ha portado 10 puntos conmigo, me trataron con muchísimo respeto", dijo el 'Muñeco'.

Además, Marcelo Gallardo dio su opinión sobre lo ocurrido entre Enzo Pérez y Pedro Gallese, señalando que en ningún momento ve que el volante argentino agrede verbalmente al portero blanquiazul.

"Yo veo que Enzo Pérez se toca el pecho y no veo ningún insulto. Y si hubo un insulto, me imagino que Enzo debe ser el más preocupado. En un estadio de fútbol, a veces pierdes la calma cuando recibes tantos insultos y estás con las pulsaciones a mil, pero no creo que el tema haya pasado a mayores", concluyó Marcelo Gallardo.