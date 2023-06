Alianza Lima y los resultados que necesita para clasificar a la Copa Sudamericana

Tras la derrota en Matute frente a Atlético Mineiro, Alianza Lima quedó sin chances de avanzar de fase en Copa Libertadores. Sin embargo, aún tiene chances de seguir participando en torneo internacional.

El último partido de la fase de grupos definirá si queda en tercer o cuarto lugar. En caso de no ser último, disputará un playoff (en enfrentamientos de ida y vuelta) con un equipo que culmine segundo de su grupo en la Copa Sudamericana. El ganador de esa llave clasificará a octavos de final de la 'Suda'.

Para queda tercero en el grupo y jugar ese playoff, a Alianza Lima solo le sirve ganarle de visita a Athletico Paranaense. Un empate o una derrota lo dejará sin nada.

Sin embargo, no necesita únicamente el triunfo, pues no depende de sí mismo. Además, la escuadra íntima debe esperar que Libertad no le gane, de local, a Mineiro.

Los escenarios de Alianza Lima

Si Alianza Lima gana a Athletico Paranaense y...

... Libertad pierde ante Atlético Mineiro ► Alianza Lima será tercero de su grupo y disputará playoff para clasificar a los octavos de final de Sudamericana.

... Libertad empata con Atlético Mineiro ► Alianza Lima y Libertad igualarán en puntaje. El cuadro blanquiazul tendría que ganar por diferencia de tres goles como mínimo.

... Libertad gana a Atlético Mineiro ► Alianza Lima quedará sin chances de ir al playoff.





Si Alianza Lima empata o pierde vs. Athletico Paranaense

Cualquiera de esos dos resultados lo dejará sin opción de clasificar a la Sudamericana.

¿Qué es el playoff de Sudamericana?

El playoff de octavos de final se disputará en partidos de ida y vuelta entre los equipos que finalicen segundos de su grupo en la Sudamericana y los terceros de sus grupos en la Libertadores.

El reglamento especifica lo siguiente:

"El equipo tercero colocado de cada grupo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2023 (ordenamiento de 17 al 24) serán los equipos que jueguen de local en el partido de ida. El equipo segundo colocado de cada grupo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2023 (ordenamiento de 9 al 16) serán los equipos que jueguen de local en el partido de vuelta. Equipos de un mismo país podrán cruzarse a partir de dicha fase".

El orden se definirá de acuerdo a su performance en la fase de grupos.

Tabla de posiciones Grupo G Copa Libertadores

Alianza Lima ocupa el último puesto en su grupo.



Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Athletico Paranaense 5 3 1 1 2 10 2 Atlético Mineiro 5 3 0 2 2 9 3 Libertad 5 2 0 3 -1 6 4 Alianza Lima 5 1 1 3 -3 4

