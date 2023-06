Preocupación en Alianza Lima: Pablo Sabbag dejó Matute en muletas y con una férula

Alianza Lima no la pasa bien. No solo por la derrota ante Atlético Mineiro, por la fecha 5 de la fase de grupos en Copa Libertadores, sino, además, porque el encuentro le dejó un nuevo lesionado: Pablo Sabbag.

El delantero del cuadro blanquiazul no fue titular por decisión de Guillermo Salas, pero ingresó a los 70 minutos por Ricardo Lagos. Desafortunadamente, en la primera pelota que tocó, se lesionó.

Con apenas algunos segundos en la cancha del del Alejandro Villanueva, el atacante colombiano fue a una dividida, pero no pudo continuar con la jugada. Quedó tendido en el campo, quejándose de mucho dolor en el tobillo izquierdo.

Diez minutos después, pidió el cambio y, sin poder apoyar bien el pie, dejó el terreno de juego, cediéndole su lugar a Pablo Lavandeira. La situación alarmó incluso más cuando, al finalizar el partido, Pablo Sabbag dejó el estadio en muletas y con una férula en la parte baja de la pierna.

Hasta el momento, se desconoce el diagnóstico y la gravedad de la lesión del futbolista de Alianza Lima. Sin embargo, se espera que en las próximas horas haya novedades.

'Aladino' mantiene la calma

Uno de los que fue titular en Alianza Lima contra la tienda del Mineiro fue el mediapunta Christian Cueva. El popular 'Aladino' habló con la señañ interncional luego de la caída a manos del conjunto brasilero, que se llevó la victoria con un solitario gol del delantero Hulk en el segundo tiempo.

"Simplemente fútbol. El que la mete gana. Me voy tranquilo por la entrega del grupo. Creo que desde el minuto cero jugamos de igual a igual ante un rival que sabíamos iba a proponer desde el inicio. Triste por el resultado, pero tranquilo por la entrega", remarcó Cueva.

"Personalmente pasaron cosas con la lesión que tuve en la rodilla al principio. Creo que las cosas pasan por algo. Seguiré trabajando porque me quedan muchos días por delante. Aún me queda contrato. Lo que me toque tengo que cumplir. Hay que seguir", finalizó.

Tabla de posiciones Grupo G Copa Libertadores







Equipo PJ PG PE PP DG PTS 1 Athletico Paranaense 5 3 1 1 2 10 2 Atlético Mineiro 5 3 0 2 2 9 3 Libertad 5 2 0 3 -1 6 4 Alianza Lima 5 1 1 3 -3 4

