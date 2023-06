Guillermo Salas "molesto" por el arbitraje ante Mineiro: "Con este tipo de cosas es difícil competir"

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2023, a falta de una fecha por jugarse en la fase de grupos, tras perder el martes por 0-1 ante Atlético Mineiro en Matute. El equipo blanquiazul quedó en el cuarto puesto del grupo G y le queda una remota opción de alcanzar la tercera casilla para acceder al repechaje por la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa, Guillermo Salas, estratega de Alianza Lima, expresó su molestia por el arbitraje del partido, haciendo hincapié en la acción que derivó en el gol de Atlético Mineiro, previo impacto de la pelota en el brazo de un zaguero brasileño, cuando este se encontraba dentro de su área.

“Muy mortificado, muy molesto por el cuerpo arbitral. No podemos hablar de fútbol, pero quiero felicitar al plantel de jugadores que se dio íntegro. Con este tipo de cosas es difícil competir, he visto una mano clara, y en ningún momento lo llamaron al VAR”, señaló ‘Chicho’ respecto al colegiado encabezado por el argentino Facundo Tello.

Alianza Lima y la polémica en la Libertadores

Guillermo Salas insistió en su fastidio por el trabajo del equipo arbitral, en la jugada que definió el resultado del compromiso. La derrota de Alianza Lima los saca de carrera por el pase a octavos y prácticamente sentenció el acceso de Atlético Mineiro.

“Mis jugadores hablaron con (Facundo) Tello y les dijo que lo entiendan, que no podía anular el gol de ellos (Mineiro) para revisar el penal. Si hubiera sido al revés, le hubieran dado mil vueltas al video. No me quiero ir de boca, pero todos los equipos merecemos respeto. Este tipo de malos cobros, esa misma jugada termina en gol” apuntó.

“Estoy muy motificado. El club, la institución ve los reclamos, pero justo le pasa a equipos peruanos, estamos cansados de todo eso”, añadió el entrenador de Alianza Lima.

Alianza Lima eliminado de la Copa Libertadores

Alianza Lima cerrará su participación en la Copa Libertadores visitando a Paranaense, equipo que apunta a asegurar el primer lugar de su grupo en la última jornada. Para llegar al repechaje de la Copa Sudamericana, previo a la ronda de octavos, debe ganar en Brasil y esperar que no lo haga Libertad en su cotejo en Paraguay contra Atlético Mineiro.

“Sabemos lo que cuesta una Copa, lo que nos cuesta como equipo peruano. La hemos competido con actitud, temperamento y no es posible que en un partido clave, nos pasen la mano de esa manera. Estoy muy caliente ahora, esto no se va a quedar así, me pareció raro que no repitieran la jugada y la vaya a revisar a la pantalla”, finalizó Salas.

