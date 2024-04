Cecilio Waterman es baja: Alianza Lima Lima viajó a Chile para enfrentar a Colo Colo

Alianza Lima viajó a Santiago de Chile para enfrentar el martes a Colo Colo por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. El entrenador colombiano Alejandro Restrepo decidió incluir en la lista de convocados a Marco Huamán y a Adrián Arregui, quien se recuperó de un desgarro.

Sin embargo, la mala noticia es la ausencia del panameño Ceciclio Waterman, que se no se recuperó a tiempo tras sufrir una lesión durante el triunfo ante Sport Boys en el Estadio Nacional por el Torneo Apertura.

Waterman anotó ante los rosados, pero en plena celebración sufrió una molestia en el muslo izquierdo que provocó su salida en camilla a los 80 minutos. Se esperará el diagnóstico de su lesión para determinar cuántos partidos se pierde con Alianza Lima.

Recordemos que Waterman es uno de los delanteros titulares para el entrenador colombiano Alejandro Restrepo. Lleva cinco goles en el Torneo Apertura.

La palabra de Ceciclio Waterman

“Un poco con dolor, vamos a esperar el diagnóstico. Nunca me ha pasado. Esperemos no sea nada grave. Sentí algo que nunca había sentido. Son cosas que pasan. Esperemos todo salga a favor que no sea nada”, fue la declaración que el exjugador de Cobresal de Chile dio luego del choque del jueves ante Sport Boys.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Alianza Lima?

El partido por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2024, entre Colo Colo vs Alianza Lima, se llevará a cabo el martes 23 de abril en el Estadio Monumental David Arrellano.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Alianza Lima?

El partido entre Colo Colo vs Alianza Lima se jugará a las 7:30 p.m. hora peruana. El árbitro designado es el argentino Darío Herrera.

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m

Chile: 8:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8:30 p.m.

Estados Unidos (Los Angeles): 05:30 a.m.

España: 2:30 p.m. (miércoles 24 de abril)