Presidente de Iquique destaca lo hecho por Alianza Lima: "No me sorprendió que eliminara a Boca"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Alianza Lima hay confianza para lo viene en la Copa Libertadores. Tras derrotar Boca Juniors por penales en La Bombonera en la Fase 3, el cuadro blanquiazul tendrá al frente al chileno Deportes Iquique.

La ida entre Alianza Lima y el Deportes Iquique se jugará en tierras chilenas la próxima semana, en tanto que la vuelta está agendada en el Estadio Alejandro Villanueva del distrito de La Victoria. RPP conversó con el presidente del club del sur del continente, Cesare Rossi, quien calentó lo que será la previa de esta eliminatoria.

"Estamos contentos al pasar la primera valla y eliminar a un cuadro como Independiente Santa Fe. Ahora toca ante un equipo bastante fuerte. Es uno de los mejores Alianza de los últimos años y tiene un técnico que acá jugó mucho tiempo en la Universidad Católica, que le gusta jugar bien al fútbol", le dijo a Fútbol como cancha.

Únete al Club FCC y gana premios cada semana ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! y gana premios cada semana.

¡LLÉVATE 01 IPHONE 16! GANA CAMISETAS OFICIALES, TOURS A ESTADIOS y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Se viene el Alianza Lima vs. Deportes Iquique

El directivo del club chileno destacó las virtudes del cuadro blanquiazul, aunque también mencionó que su institución tiene con qué pelear para llegar a la fase de grupos.

"Tiene seleccionados y también a uno que pasó por Chile como Pablo Lavandeira. Nosotros también tenemos los nuestro como Edson Puch. Creo que va a ser un partido bastante parejo y son llaves que duran 180 minutos. En el fútbol no hay nada escrito y pueda pasar cualquier cosa", apuntó.

En tanto, el mandamás del Deportes Iquique sostuvo no le pareció descabellado que Alianza Lima haya dejado en el camino a Boca Juniors en la Fase 2 de la Libertadores.

"La verdad que no. Yo vi los partidos de Alianza contra Nacional y se plantaron allá en Asunción. En Lima jugaron bien y con Boca también lo hicieron bien en Lima. Pudimos ver los últimos minutos en La Bombonera y no me sorprendió que eliminara a Boca", añadió el presidente del Iquique.

Deportes Iquique quiere recuperarse

Por último, sobre el inicio de la liga chilena, mencionó que "tuvimos un arranque espantoso. Le damos prioridad a ambos torneos y el campeonato nacional lo tomamos con seriedad. Este fin de semana nos toca jugar contra la Católica y es el momento de enmendar el rumbo".

De otro lado, hay que tener en cuenta que Alianza Lima jugará ante Sporting Cristal este sábado en condición de visitante en el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

NUESTROS PODCAST

Supermercados más baratos que Walmart en EE.UU.

Descubre dónde comprar más barato que Walmart y Costco en EE.UU. Conoce Aldi, Trader Joe’s y Dollar General, alternativas ideales para ahorrar ante la inflación. Incluye consejos útiles para cuidar tu bolsillo. ¡Escúchalo ya!