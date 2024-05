Con la frente en alto: el 1x1 de Alianza Lima ante Fluminense en el Maracaná

Alianza Lima quedó fuera de todo torneo internacional. Sí, ya no queda en carrera, pero los blanquiazules se marcharon peleando en lo que fue la última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024.

En Alianza Lima empezaron con todo el partido, anotaron e inclusive estuvieron dos veces por delante en el marcador en el mítico Maracana de Río de Janeiro, aunque la jerarquía de Fluminense pesó y fue el elenco brasilero el que terminó llevándose la victoria por 3-2 en condición de local en este cierre de grupo de la 'primera mitad de la gloria sudamericana'.

Si bien el sabor de la derrota es amargo en Alianza, hay motivos para no bajar la cabeza ya que dio lo mejor de sí y puso, por algún momento, contra las cuerdas al vigente campeón de la Libertadores. ¿Cómo vimos a los blanquiazules en esta ocasión?

Los titulares de Alianza Lima contra Fluminense

Franco Saravia: el portero blanquiazul tuvo un par de buenas atajadas en cada tiempo, pero en los goles del cuadro brasilero nada pudo hacer, sobre todo en el gran tanto de Marcelo.

Renzo Garcés: lo del defensa íntimo es para valorar en sus seis partidos de la Copa Libertadores. En ningún cotejo ha bajado de los 6 puntos y ahora, como era de esperarse, no desentonó. Únicamente, en el gol de Marcelo sale un poco de su posición, lo que permitió que el exReal Madrid avance por su zona.

Carlos Zambrano: sólido nivel del defensa central de Alianza Lima. Tuvo algunos choques en donde incluso jugó al límite con la tarjeta amarilla, pero mostró temperamento ante delanteros de gran renombre como Germán Cano y John Kennedy.

Juan Pablo Freytes: ida y vuelta constante por la izquierda, pese a que en esta ocasión no jugó de carrilero por la banda sino más bien al costado de Zambrano. Ganó pelotas importantes por arriba y casi en la recta final del partido pone el 3-3 con un remate de cabeza al que le faltó dirección.

Jesús Castillo: buena labor en la marca y con gran lectura con la idea de anticipar a sus rivales. De buen pie con el balón pegado y mucha entrega en lo que refiere a la recuperación.

Adrián Arregui: el que puso a jugar al cuadro blanquiazul cuando los íntimos tuvieron la pelota en los pies. Fue esa transición clara entre la defensa y el ataque, y se encargó de sorprender a todos con un frentazo en lo que fue el parcial 1-0 a favor del equipo de Alejandro Restrepo.

Catriel Cabellos: de los más destacados en la volante de Alianza por el sector derecho. Siempre buscaba dársela a uno de su equipo y con gran oficio también a la hora de cubrir espacios en el medio. No desentonó al reemplazar Sebastián Rodríguez.

Franco Zanelatto: fue un ida y vuelta constante por su zona de derecha, aunque en los metros finales -quizás- le faltó algo más de inventiva.

Ricardo Lagos: la labor de carrilero la tuvo en el papel, aunque su trabajo fue más de marca, sobre todo en el ingreso de Marquinhos y su desequilibrio.

Kevin Serna: uno de los mejores del partido. Gran despliegue por la derecha e izquierda, y regates para sacarse de la marca a rivales. Se asoció con Cabellos y firmó un golazo en lo que fue el parcial 2-1 a favor de Alianza Lima. Su equipo lo necesitará más que nunca en el Clausura con el objetivo de ser campeones nacionales.

Cecilio Waterman: solo gozó una chance de anotar en el segundo tiempo y su cabezazo se marchó desviado. Más allá de eso, no tuvo un mal papel porque se asoció con sus compañeros al medio, se recogía para pedir la pelota, chocaba y sacó de su zona de confort a los centrales de Fluminense.

Alianza Lima y los que entraron desde el banquillo

Hernán Barcos: el 'Pirata' ingresó por Waterman y tan solo en su primera acción remató y por poco sorprende al portero Fabio. Después chocó más de lo que jugó ante la constante marca de los defensas del cuadro brasilero.

Jeriel De Santis: sin duda que la suerte no está de su lado, sobre todo al momento de definir. Si ante Cerro Porteño en Asunción o Colo Colo en Santiago falló claras chances a poco del final, contra Fluminense no fue la excepción. Tiempo de descuento ante Fluminense y sin marca alguna no pudo cabecear bien. No se encuentra consigo mismo en el área rival.

Víctor Guzmán: en una acción a poco del término del partido no se comunicó bien con Barcos y mandó el esférico a las manos de Fabio. Más allá de eso, no tuvo mucho contacto con la pelota.

Aldair Fuentes: no tuvo relevancia por los pocos minutos que gozó en la cancha del Maracaná.

