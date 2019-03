Las entradas para la tribuna sur se agotaron en menos de dos horas | Fuente: Alianza Lima

El debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2019 ante River Plate ha generado gran expectativa entre los hinchas blanquiazules, por eso en el primer día de venta de entradas para el público en general, los boletos para la tribuna sur volaron.

Teleticket, empresa encargada de vender las entradas del Alianza Lima vs. River Plate, anunció en sus redes sociales que ya no quedaban entradas para la sur. Pero no se alarmen. Aún quedan boletos para norte, oriente y occidente.

El precio de las entradas van desde 50 soles (norte) hasta 290 soles (occidente central)

Alianza Lima anunció que la venta de entradas para la tribuna oriente visita será este martes 5 y miércoles 6 de marzo en los módulos de Teleticket. Es obligatorio presentar DNI argentino.

Alianza Lima integra el grupo A de la Copa Libertadores junto con River Plate, Inter de Porto Alegre y Palestino. El debut íntimo está previsto para el miércoles 6 de marzo, a las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional.