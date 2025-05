Técnico de Sao Paulo destacó triunfo sobre Alianza Lima: "Ganamos ante un buen rival y buen entrenador"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Motivado por la victoria. Luis Zubeldía, técnico de Sao Paulo, dijo sentirse contento con su "plantel" tras la victoria conseguida ante Alianza Lima por la fecha 4 de la Copa Libertadores de América.

En conferencia de prensa, el estratega argentino dijo que la Copa Libertadores no es un torneo fácil y que lograron una victoria importante ante un buen rival y técnico, como Néstor Gorosito.

"Hoy no fue la excepción. Jugamos un buen partido. Me pone contento por el plantel, por todos los jugadores. Me pone contento por todo el staff, por todos los dirigentes, por todos los torcedores", indicó en un primer momento.

"La Copa Libertadores no es fácil y sabemos que tenemos que ir avanzando, a paso firme. Hoy dimos un buen pasito para seguir poniéndonos arriba en el grupo ante -repito- un buen rival, ante un entrenador muy bueno como Pipo. Nos pone feliz a todos", finalizó.

Luis Zubeldía destacó mentalidad de sus jugadores

Por otro lado, el estratega argentino destacó la mentalidad de sus jugadores, quienes se han recuperado de una mala racha en el Brasileirao.

"Creo que lo que está pasando con André y con muchos jugadores también es que están teniendo una mentalidad consistente. ¿Por qué digo esto? Porque en el último partido noté que él y Ferreira estaban un poco mal por el penal, y hoy hicieron un muy buen partido", indicó en un inicio.

#Esto demuestra que la mentalidad del equipo es firme, sabemos dónde queremos llegar y eso es para todos. Estamos todos alineados con los objetivos", sentenció el entrenador.