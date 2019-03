Wilmar Roldán se encargó de arbitrar el primer duelo de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2019. | Fuente: AFP

Alianza Lima se llevó una sorpresa al saber que el referí colombiano Wilmar Roldán hizo referencia a unos insultos que recibió de parte de la hinchada íntima al término del partido que dirigió en Copa Libertadores contra River Plate. No obstante, en el elenco blanquiazul consideran que ese informe no está lleno de información precisa.

El gerente de marketing de Alianza Lima, Benjamín Romero, habló en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias sobre este informe de Wilmar Roldán que fue elevado a la CONMEBOL y señaló que desconoce si podrían recibir alguna sanción al respecto.

"Ya le hemos dado respuesta ese informe que, evidentemente, se desvía un poco de la realidad. No sabemos si podemos recibir penalidades, pero esperemos que no porque hay ciertas cosas que se no están teniendo en cuenta en ese informe. Por ejemplo, no habla sobre los insultos de Enzo Pérez hacia Pedro Gallese, que fue televisado. Ese tipo de cosas no fueron reportadas", dijo Romero.

Por otro lado, el directivo de Alianza Lima se refirió a los incidentes ocurridos a las afueras de Matute previo al empate con Deportivo Municipal y solicitó ayuda de las autoridades para poder saber quiénes fueron los responsables.

"Lo de la identificación de los hinchas es un tema que no es fácil para nosotros, ya que no podemos hacer justicia por nuestras propias manos. Somos una institución privada, por lo que la policía y las autoridades tienen toda la fuerza para ayudarnos a capturar estas personas. Generalmente estos hechos delictivos son en las afueras del estadio", sentenció.