Always Ready vs. Deportes Magallanes EN VIVO | Hoy, jueves 2 de marzo, desde las 17:00 horas, los bolivianos buscarán la remontada ante el cuadro chileno tras caer 3-0 en la ida. No te pierdas este encuentro por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Magallanes llega con la confianza a tope tras la goleada de la ida, que pudo ser más amplia pues el delantero Felipe Flores desperdició un penal en el minuto 60.

A su retorno al torneo internacional 'La Academia' sorprendió con su juego, aunque también aprovechó que los bolivianos fueron imprecisos.

Always Ready está con la complicada misión de vencer por cuatro goles de diferencia para clasificar. Si igualan en el marcador global, entonces la serie se definirá en tiros penales.

Los 'Millonarios', por tal motivo, han practicado ejecuciones desde los 12 pasos por si llegan a precisarlo, pero creen que se puede lograr la clasificación en el tiempo reglamentario.

Desde el vamos alinearía Wilfried Bony, el gran refuerzo del equipo boliviano, conocido por jugar en el Manchester City, aunque en la ida no pudo hacer mucho en el torneo internacional. El ganador de esta serie se medirá con el vencedor de la que disputan el ecuatoriano El Nacional y el colombiano Independiente Medellín.

Always Ready vs. Deportes Magallanes: alineaciones posibles en la Copa Libertadores

Always Ready: Carlos Mosquera; Diego Medina, Marc Enoumba, Nelson Cabrera, Enrique Flores; Julio Herrera, William Parra, Marcos Riquelme, Edarlyn Reyes; Wilfried Bony y Jayro Jean. DT: Pablo Godoy.

Deportes Magallanes: Gastón Rodríguez; Matías Poblete, Christian Vilches, Fernando Piñero, Felipe Espinoza; Alfred Canales, Tomás Aránquiz, Thomas Jones, Julián Alfaro; Felipe Flores y Carlos Villanueva. DT: Nicolás Núñez.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Magallanes vs. Always Ready?

El partido EN DIRECTO será transmitido en la señal de ESPN 2 para Perú y Bolivia. El cotejo de Copa Libertadores va en Chile por FOX Sports 1, Chile Visión y Pluto TV. En Argentina se verá por FOX Sports. Además, vía streaming se puede seguir en todo Sudamérica por STAR+.





