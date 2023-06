Alianza Lima vs. Municipal: ¿cómo, cuándo y dónde ver el partido por Clausura de Liga 1?

Van por la victoria. Alianza Lima y Municipal chocarán este fin de semana en partido correspondiente al Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023.

El cotejo de Alianza Lima frente a la tienda del Deportivo Municipal se llevará a cabo el sábado 1 de julio en el Estadio Nacional. El vigente bicampeón de la liga peruana de primera división buscará un nuevo triunfo que lo ponga en la cima del torneo nacional.

En la previa, los dirigidos por Guillermo Salas en Alianza no llegan bien porque el último martes cayó 3-0 a manos del Athletico Paranaense por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs. Municipal: horarios en el mundo

Perú: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 7:30 p.m.

El resultado hizo que el conjunto íntimo no coja un boleto a los playoffs de la Sudamericana, por lo que queda fuera de carrera a nivel internacional para lo que resta de campaña.

Ahora, pondrán todos sus esfuerzos en llevarse el Clausura para ser campeones a fin de año, logrando el ansiado 'tri' para sus millones de hinchas.

"No esperábamos terminar así, sabíamos que sería difícil pero son cosas que pasan. No me gusta dar excusas, pero tuvimos problemas en el medio que no nos permitió dar más", dijo Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, tras caer en Brasil.

Antes de la caída en tierras brasileras, el elenco del conjunto del distrito de La Victoria le ganó 2-0 al Atlético Grau en condición de local.

Por su parte, Municipal logró un gran triunfo en su visita al Unión Comercio en la ciudad Tarapoto. Pese a las salidas del entrenador Ángel Comizzo y de jugadores como Fernado Pacheco, Christopher Olivares y Fernando Evangelista, celebró con un 3-1.

¿Dónde ver el Alianza Lima contra Municipal vía TV por el Torneo Clausura?

Será transmitido por la señal de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP Noticias te lo lleva en radio en los 89,7 de la FM.

